School Viral Video : कोल्हापुरात निवासी शाळेत रॅगिंगचा प्रकार, लहान मुलांना लाथाबुक्क्या, बॅटने मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल

महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (Highlights):तळसंदे शाळेचा मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल: वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी ज्युनियर विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण केल्याचा प्रकार सोशल मीडियावर समोर आला.शाळा व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप: घटनेदरम्यान शिक्षक वा कर्मचारी उपस्थित नसल्याने शाळेचे नियंत्रण आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह.सामाजिक संघटनांची कारवाईची मागणी: शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समितीने शिक्षण विभाग आणि पोलिसांकडे तात्काळ कारवाई व विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याची मागणी केली..Kolhapur Crime News : तळसंदे (ता. हातकणंगले) येथील शामराव पाटील शिक्षण संकुलातील निवासी विद्यार्थ्यांवर रॅगिंग झाल्याचा व्हिडिओ समोर आल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली. दरम्यान हा व्हिडीओ पूर्वीचा असल्याचे अध्यक्षा रुपाली पाटील यांनी दूरध्वनीवरुन बोलताना सांगितले..तळसंदे येथे शामराव पाटील शिक्षण समुह आहे. दोन दिवसापूर्वी सिध्दीविनायक गौतम मोहिते (रा. उचगांव) हा दहावीत शिक्षण घेत असून त्याच वर्गातील पृथ्वीराज कुंभार यांच्यात वाद झाल्यानंतर मिटविण्यात आला. त्यानंतर रेक्टर राहूल कोळी यांने सिध्दीविनायकला पी.व्ही.सी पाईपने पार्श्व भागावर, डोक्यात मारहान केल्याने जखमी झाला. त्याच्यावर उपचार करण्यात आले..दरम्यान आज या संकुलात लहान विद्यार्थ्याना लाइनमध्ये उभे करून मोठे विद्यार्थी मारहाण करीत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. मोठी मुले चामडी पट्ट्याने, हातांने, क्रिकेट बॅटने मारहाण करीत असल्याने मोठमोठयाने लहान मुले रडत आहेत. तरीही मोठ्या मुलांना दया येत नसल्याचे चित्र आहे.पालक वर्गात प्रचंड चिंता आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. आपल्या लेकरांना शिक्षणासाठी आणि संस्कारांसाठी वसतिगृहात पाठवणारे पालक आता त्यांच्या सुरक्षेबद्दल साशंक झाले आहेत. विद्यार्थ्यांवर अशी मानसिक व शारीरिक छळवणूक होणे हे समाज म्हणून लाजिरवाणे असल्याची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे..या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. जिल्हा शिक्षण अधिकारी, पोलीस प्रशासन तसेच बालहक्क आयोगाने याची तात्काळ दखल घेऊन आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शिवसेनेसह संघटनानी केली आहे.दरम्यान शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा रुपाली पाटील यांना दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, व्हिडीओ पूर्वीचा आहे. आम्ही माहिती घेत आहोत..याबाबत शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांनी याबाबत आवाज उठवला आहे. फोंडे म्हणाले की, तळसंदे येथे उघडपणे बराच वेळ फ्री स्टाईल मारहाण होत असताना शाळेचे व्यवस्थापन काय करत होते हा प्रश्न प्रत्येक पालकाच्या व संवेदनशील व्यक्तीच्या मनात निर्माण झाला आहे? आणि ज्याअर्थी ही गोष्ट हाणामारीपर्यंत आली आहे. त्याच्या अगोदरही काहीतरी धुसफूस सुरू असणार यामध्ये तेथील शाळेचे व्यवस्थापनाने यात लक्ष घालायला पाहिजे होते ते दिसून येत नाही.यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांनी तात्काळ घटनेची नोंद घेऊन शाळेत भेट देऊन शालेय व्यवस्थेवर कारवाई केली पाहिजे. हे सर्व विद्यार्थी १८ वर्षाच्या आतील दिसत आहेत त्यांना बाल हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई किंवा समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. पण शाळा शिक्षण विभाग व पोलीस विभागामार्फत शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. ती कारवाई न झाल्यास आम्ही यावर तीव्र आंदोलन करू अशी माहिती गिरीश फोंडे यांनी दिली. .वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):Q1. हा व्हिडिओ कुठे आणि केव्हा शूट करण्यात आला?👉 हा व्हिडिओ कोल्हापूर जिल्ह्यातील तळसंदे येथील एका शाळेत शूट झाला असून, नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.Q2. या घटनेबाबत शाळेने किंवा प्रशासनाने काय कारवाई केली आहे?👉 शिक्षण विभाग आणि पोलिसांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. शाळा व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाबद्दल कारवाई होण्याची शक्यता आहे.Q3. मारहाण करणारे विद्यार्थी कोणत्या वयोगटातील आहेत?👉 व्हिडिओतील सर्व विद्यार्थी १८ वर्षांखालील असल्याचे समोर आले असून, त्यांच्यावर बालहक्क कायद्यानुसार कारवाई आणि समुपदेशन होणार आहे..