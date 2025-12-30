कोल्हापूर

Kolhapur Pollution : मातीचा बंधारा ठरला निरुपयोगी; नाल्यातील सांडपाणी थेट रंकाळा तलावात

Rankala Lake Pollution Issue : पावसाळ्यानंतर पुन्हा घातलेला मातीचा बंधारा सांडपाणी रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याने रंकाळा तलावाचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे
Rankala Lake Pollution Issue

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : रंकाळा तलावात शाम सोसायटीकडील नाल्यातील सांडपाणी मिसळू नये यासाठी घातलेला मातीचा बंधारा निरुपयोगी ठरत आहे. त्या बंधाऱ्यातून सांडपाणी वाहून तलावात मिसळत असून, महापालिकेकडून मात्र दुर्लक्ष होत आहे.

