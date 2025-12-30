Kolhapur Pollution : मातीचा बंधारा ठरला निरुपयोगी; नाल्यातील सांडपाणी थेट रंकाळा तलावात

कोल्हापूर : रंकाळा तलावात शाम सोसायटीकडील नाल्यातील सांडपाणी मिसळू नये यासाठी घातलेला मातीचा बंधारा निरुपयोगी ठरत आहे. त्या बंधाऱ्यातून सांडपाणी वाहून तलावात मिसळत असून, महापालिकेकडून मात्र दुर्लक्ष होत आहे..रंकाळा तलावातील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून विविध प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्याला पूर्ण यश येत नाही. त्यातील शाम सोसायटी नाल्यातील सांडपाणी अडवण्यासाठी मातीचा बंधारा घालण्यात आला होता. पावसाळ्यात तो बंधारा वाहून गेला..Kolhpaur : हद्दवाढीसाठी केएमटीची ग्रामीण सेवा १६ पासून रोखू: कृती समिती; प्रसंगी मंत्र्यांच्या गाड्याही फोडणार.त्यानंतर महापालिकेने लक्ष दिलेच नाही. रंकाळाप्रेमींनी ही बाब दाखवून दिल्यानंतर महापालिकेने पावसाळ्यानंतर मातीचा बंधारा पुन्हा घातला. पण, त्यातून अजूनही सांडपाणी रोखता आलेले नाही..त्या बंधाऱ्यावरून सांडपाणी वाहून रंकाळा तलावात मिसळत आहे. सकाळी सांडपाण्याचे प्रमाण जास्त असते, त्यावेळी तलावात मिसळण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. याकडे महापालिकेचे लक्ष नाही. त्यामुळे तलावाचे प्रदूषण वाढत चालले आहे..सांडपाण्यामुळे प्रदूषण; पवना पुन्हा फेसाळली.शाम सोसायटीकडून येत असलेल्या नाल्यातील सांडपाणी महापालिकेला कित्येक वर्षापासून पूर्णपणे रोखता आलेले नाही. तेथील उपसा केंद्राजवळून पाईपलाईन टाकून त्यातून सांडपाणी ड्रेनेजलाईनमध्ये पाठवण्याचे नियोजन केले आहे. .त्याला यश आलेले नाही. परिणामी तेथील दगडी बंधाऱ्यावरून सांडपाणी नेहमी ओसंडून वाहते. त्यामुळे रंकाळा तलावाच्या दिशेने जाणाऱ्या नाल्यात सांडपाणी नेहमी भरलेले असते. तलावाच्या बाजूला तर या सांडपाण्यामुळे जलपर्णीही वाढली आहे. अनेकदा ही जलपर्णी वाऱ्याच्या झोताबरोबर तलावात जात असते. .या प्रकाराने पुन्हा तलाव जलपर्णीने भरण्याची भीती कायम आहे. याबाबत रंकाळाप्रेमींकडून सतर्कता दाखवली जात असल्याने महापालिका जागी होते व काही तरी उपाययोजना करते. या नाल्यातील सांडपाणी रंकाळ्यात मिसळूच नये, अशी ठोस उपाययोजना करावी, असे रंकाळाप्रेमींचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.