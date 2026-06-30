कोल्हापूर

Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?

Shahu Mill Kolhapur heritage news : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलची इमारत पडझडीच्या उंबरठ्यावर असून, राजर्षी शाहू महाराज स्मारकाच्या १४ वर्षांच्या विलंबामुळे वारसा धोक्यात आला आहे.
Historic Shahu Mill Kolhapur

Historic Shahu Mill Kolhapur

esakal

उदयसिंग पाटील
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कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक शाहू मिलमध्ये उभारण्याच्या घोषणेला १४ वर्षे होणार आहेत. या कालावधीत ढिगभर घोषणा आणि दिखावाच झाला. चालढकलीच्या या कारभारानेच मिलच्या अस्तित्वावरच घाला घातला (Rajarshi Shahu Maharaj memorial project delay) आहे. मिलमध्ये लाकडी कैच्या व सिमेंट पत्रे असलेल्या मोठ्या शेडचे छत कोसळले आहे. त्याच्या दगडी भिंतीचा भागही ढासळला आहे.

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