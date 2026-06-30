Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?

कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक शाहू मिलमध्ये उभारण्याच्या घोषणेला १४ वर्षे होणार आहेत. या कालावधीत ढिगभर घोषणा आणि दिखावाच झाला. चालढकलीच्या या कारभारानेच मिलच्या अस्तित्वावरच घाला घातला (Rajarshi Shahu Maharaj memorial project delay) आहे. मिलमध्ये लाकडी कैच्या व सिमेंट पत्रे असलेल्या मोठ्या शेडचे छत कोसळले आहे. त्याच्या दगडी भिंतीचा भागही ढासळला आहे. .शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच मिलचे अस्तित्वच पुसले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शाहू छत्रपती मिलच्या जागेवर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. त्यावेळच्या आमदारांनी मागणी केली होती. त्यानंतर ती जागा कोणाकडे आहे, त्यातील कायद्यासंबंधित वादाबाबत काय करायचे? याबाबत विचारणा होत गेली. त्यासाठी जागा वस्त्रोद्योग मंडळाकडून हस्तांतरित होण्यास अनेक वर्षे गेली..Konkan Rock Art : हजारो वर्षांपूर्वी कोकणात मानवी जीवन कसं होतं? सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात झाला रत्नागिरीतील 'कातळशिल्पांचा' समावेश, पुस्तकात आणखी काय? .त्यानंतर आमदार बदलले, नवीन आमदारांनी नवीन आराखड्यासाठी प्रयत्न चालवले. त्यासाठी निधीची मागणी केली; पण या स्मारकाची गाडी आराखड्यापेक्षा पुढे सरकलीच नाही. आता शेडच्या आत लाकडी कैच्या भिंतीतून निसटल्या व सिमेंटचे पत्रे असलेले शेड पडले आहे. त्या कैच्यांमुळेच दगडी भिंतीचा ठिकठिकाणचा भाग ढासळला आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास उर्वरित छतही कोसळण्याचा धोका आहे. मिलच्या अनेक इमारतींवर झाडे उगवली आहेत..नेहमी शाहू नावाचा वापर, मग कामासाठी पाठ का?राजर्षींच्या विविध कामांचा, निर्णयांचा दाखला विविध ठिकाणी दिला जातो. राजकारणी तर त्यांच्या नावाचा जिथे मिळेल, तिथे वापर करतात; पण त्यांच्या स्मृती जपण्याची वेळ येते, त्यासाठी निर्णयासाठी प्रशासनाची गाडी वेगाने पळवण्याची वेळ येते, तेव्हा नेमके काय होते? कोणीतरी विषय उपस्थित केल्याशिवाय लक्ष घालत नाहीत. त्यांची पाठ का फिरलेली असते? यातून हे स्मारक होऊ द्यायचे आहे का? याबाबतच शंका उपस्थित होत आहे..Vadache Mhasve Tree : अडीच एकरात पसरलाय आशियातील दुसरा सर्वात मोठा वटवृक्ष; 1882 मध्ये ब्रिटिशांनीही घेतलेली नोंद, साताऱ्यातील 'या' महाकाय वडाची गोष्ट माहीत आहे का?.स्मृतिशताब्दी सोहळ्यात केवळ घोषणांचा पाऊसमध्यंतरी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा स्मृतिशताब्दी सोहळा २०२२ मध्ये कृतज्ञता पर्वचे आयोजन करून साजरा केला. शाहू मिल जनतेसाठी उघडली होती. शहरवासीयांना या वास्तुतून द्रष्ट्या राजाचे अलौकिक दर्शन झाले. नवीन काही करण्यापेक्षा आहे ते व्यवस्थित सांभाळले तरी भरपूर होईल, अशाच भावना साऱ्यांच्या होत्या; पण त्यांच्या नावावर नेहमीच पोळ्या भाजणाऱ्या राजकारण्यांनी नेहमीप्रमाणेच वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. त्यानंतर चार वर्षांत केवळ भोंगा बसवणे, त्याच्या दुरुस्तीसाठी आत जाणे झाले. नेहमीच कुलूपबंद मिल राहिली. सत्ताधारी बदलले तरी दोन्ही बाजूंनी ‘शाहूंसाठी आम्ही हे करणार, ते करणार’ असे सांगितले; मात्र काहीच झालेले नाही..दृष्टिक्षेपातशाहू मिलची स्थापना - २७ सप्टेंबर १९०६एकूण जमीन - २७ एकररेडीरेकनरप्रमाणे मालमत्ता - ११० कोटीमहापालिकेकडून - ४०० कोटींचा आराखडाशाहू मिल पुनर्जीवनासाठी सर्वपक्षीय समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.