Shahu Mill Memorial : शाहू मिलचा स्मारक आराखडा लवकरच उच्चस्तरीय समितीकडे; राजेश क्षीरसागर यांनी आराखडा सादर करण्याचे दिले आदेश

कोल्हापूर - 'सद्यस्थितीत वस्त्रोद्योग विभागाने शाहू मिल स्मारकाबाबत सर्वसमावेशक बनवलेला आहे. हा आराखडा कोल्हापुरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर सादर होणार आहे. याची बैठक लवकरच वस्त्रोद्योग विभाग बोलवणार आहे. यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर होणार असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकद्वारे दिली..प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोल्हापुरात शाहू मिलची उभारणी केली. काळाच्या ओघात ही मिल २००३ ला बंद झाली. मिलच्या २७ एकर जागेत राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी डिसेंबर २०१२ च्या हिवाळी अधिवेशनात मी केली होती..यासह विधिमंडळात राजदंड उचलून या प्रश्नाचे गांभीर्य राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. त्यानंतर तत्कालीन मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मिलच्या जागेत राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यास तत्वत: मंजुरी देण्याचे जाहीर केले.परंतु, स्मारक आजतागायत कागदोपत्री राहिल्याने समस्त शाहूप्रेमींमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. कोल्हापूरवासीयांची एकमुखी मागणी असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी वस्त्रोद्योगमंत्री यांना मी लेखी पत्राद्वारे मागणी केली होती..यासह या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शाहू मिल येथे मंजूर राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारून परिसर सुशोभित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रस्ताव तत्काळ मागवून घेऊन त्यास अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती..