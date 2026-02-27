कोल्हापूर

Shahu Mill Memorial : शाहू मिलचा स्मारक आराखडा लवकरच उच्चस्तरीय समितीकडे; राजेश क्षीरसागर यांनी आराखडा सादर करण्याचे दिले आदेश

सद्यस्थितीत वस्त्रोद्योग विभागाने शाहू मिल स्मारकाबाबत सर्वसमावेशक बनवलेला आहे. हा आराखडा कोल्हापुरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर सादर होणार.
mla rajesh kshirsagar

mla rajesh kshirsagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर - ‘सद्यस्थितीत वस्त्रोद्योग विभागाने शाहू मिल स्मारकाबाबत सर्वसमावेशक बनवलेला आहे. हा आराखडा कोल्हापुरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर सादर होणार आहे. याची बैठक लवकरच वस्त्रोद्योग विभाग बोलवणार आहे. यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर होणार असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकद्वारे दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
MLA
rajesh kshirsagar

Related Stories

No stories found.