Kolhapur Crime : कामाच्या व्यापात उशीर, आणि चोरट्यांनी डाव साधला; नऊ तोळे सोने गायब

कोल्हापूर : बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवण्यासाठी घरातून किराणा दुकानात आणून ठेवलेल्या नऊ तोळे दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला. रोख पाच हजार, महागड्या साड्याही चोरट्यांनी पळविल्याची फिर्याद छाया सूर्यकांत भाळवणे (वय ६६, रा. माळी कॉलनी) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली..बुधवारी मध्यरात्री झालेली चोरी आज सकाळी उघडकीस आली. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, फिर्यादी भाळवणे यांचे शाहूपुरी चौथी गल्ली येथे किराणा दुकान आहे. एका नातेवाइकाच्या लग्नासाठी त्यांनी बॅंकेच्या लॉकरमधून दागिने आणले होते. लग्नसोहळा झाल्यानंतर पुन्हा हे दागिने बॅंकेत ठेवणार होत्या. त्या दिवसभर दुकानातच थांबत असल्याने मंगळवारी हे दागिने सोबत आणले होते. त्या शुक्रवारी हे दागिने पुन्हा बॅंकेत जमा करणार होत्या..मंगळवारी दुकान बंद करून त्या घरी गेल्या. सोबत आणलेले दागिने दुकानातील पिंपामध्ये ठेवले होते. बुधवारी सकाळी दुकान उघडण्यास आल्या असता साहित्य विस्कटल्याचे दिसले. यामुळे त्या तातडीने शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात आल्या. पोलिसांसह ठसे तज्ज्ञ, श्वानपथक घटनास्थळी दाखल झाले..अडीच तोळ्यांचे सोन्याचे गोठ, दोन तोळ्यांचा लक्ष्मीहार, एक तोळ्यांची सोन्याची माळ, नऊ ग्रॅमच्या कानातील रिंगा, नऊ ग्रॅमचे कानातील टॉप्स, सोन्याचे पेंडल, अंगठी असा सुमारे नऊ तोळ्यांचा ऐवज, रोख पाच हजार रुपये व दहा साड्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारल्याचे समोर आले..चोरटा माहीतगार असल्याचा संशयफिर्यादी भाळवणे यांचा मुलगा बाहेरगावी असतो. त्या एकट्याच दुकान चालवतात. त्यांच्याकडे इतके दागिने असून, ते त्यांनी दुकानात ठेवल्याची माहिती असलेल्यानेच चोरी केली असावी. दुकानातील इतर साहित्याला हात न लावता दागिने ठेवलेल्या पिंपातूनच ते बाहेर काढण्यात आले आहेत. यामुळे चोरटा माहीतगार असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. .लॉकरमध्ये ठेवले असते तर...बॅंकेतून आणलेले दागिने लग्नसोहळ्यात वापरले. यानंतर त्या दोन दिवसांत पुन्हा बॅंकेत ठेवणार होत्या. घरातून सर्व दागिने दुकानात आणून ठेवले. तिथूनच बॅंकेत जाण्याचे त्यांनी ठरवले होते. पण, कामाच्या व्यापात एक दिवस उशीर झाल्याने त्यांचे दागिने चोरीस गेले..