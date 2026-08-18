कोल्हापूर

Sanjivani Gaikwad Death : माजी आमदार संजीवनीदेवी गायकवाड यांचं निधन, वयाच्या 71 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; संजयसिंहांच्या निधनानंतर सांभाळलेली राजकीय धुरा

Who Was Former Shahuwadi MLA Sanjivani Devi Gaikwad? : शाहूवाडीच्या माजी आमदार आणि ‘गोकुळ’च्या पहिल्या महिला संचालिका संजीवनीदेवी संजयसिंह गायकवाड यांचे वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. कोल्हापुरातील पंचगंगा स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Gokul first woman director Sanjivani Gaikwad

Gokul first woman director Sanjivani Gaikwad

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बांबवडे (जि. कोल्हापूर) : शाहूवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार व ‘गोकुळ’च्या माजी संचालिका संजीवनीदेवी संजयसिंह गायकवाड (वय ७१) यांचे आज सकाळी निधन झाले. (Sanjivani Devi Sanjay Singh Gaikwad biography and political career)

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