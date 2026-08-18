Sanjivani Gaikwad Death : माजी आमदार संजीवनीदेवी गायकवाड यांचं निधन, वयाच्या 71 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; संजयसिंहांच्या निधनानंतर सांभाळलेली राजकीय धुरा

बांबवडे (जि. कोल्हापूर) : शाहूवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या माजी आमदार व ‘गोकुळ’च्या माजी संचालिका संजीवनीदेवी संजयसिंह गायकवाड (वय ७१) यांचे आज सकाळी निधन झाले. (Sanjivani Devi Sanjay Singh Gaikwad biography and political career).प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे महिनाभरापासून त्यांच्यावर कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. आज उपचार सुरू असताना सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. नागाळा पार्कातील जगजीवन हाईटस्मध्ये त्यांचे वास्तव्य होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच ‘गोकुळ’सह जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रांतील मान्यवरांनी नागाळा पार्कातील त्यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेतले..दुपारी बाराच्या सुमारास नागाळा पार्कातून त्यांची अंत्ययात्रा काढली. पंचगंगा घाटावरील जुन्या वाड्यात त्यांचे पार्थिव नेण्यात आले. तेथे काही काळ थांबून पंचगंगा स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी शाहूवाडी मतदारसंघातील गायकवाड यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, मालोजीराजे छत्रपती, ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील, रणजितसिंह पाटील, माजी संचालक अभिजित तायशेटे, अजित नरके, किसन चौगले, अंबरिषसिंह घाटगे आदी उपस्थित होते. रक्षाविसर्जन बुधवारी (ता. १९) सकाळी साडेनऊ वाजता होणार आहे..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत महत्त्वाची बातमी! शेंडा पार्कमध्ये 75 एकर जागा निश्चित, लवकरच 495 नव्या पदांची घोषणा; प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे मोठे विधान.श्रीमती गायकवाड यांनी ‘गोकुळ’च्या पहिल्या महिला संचालिका म्हणून १९९२ ते २००७ या काळात काम पाहिले. शाहूवाडीचे तत्कालीन आमदार कै. संजयसिंह गायकवाड यांच्या अकाली निधनानंतर २००० मध्ये झालेल्या शाहूवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत त्या विजयी झाल्या होत्या. त्यांच्या मागे ‘गोकुळ’चे संचालक कर्णसिंह गायकवाड, माजी जिल्हा परिषद सदस्य योगीराज व इंद्रजित अशी तीन मुले, जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती भाग्यश्रीदेवी गायकवाड या स्नुषा, नातवंडे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.