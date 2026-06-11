Shaktipeeth Highway : 'शक्तिपीठ'च्या समर्थनार्थ चंद्रकांतदादा, धनंजय महाडिकांच्या नेतृत्वात आम्हीही मोर्चा काढू; आमदार शिवाजी पाटलांचा सतेज पाटील, शेट्टींना इशारा

कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत (Shaktipeeth Highway latest news Maharashtra) बोलताना भान ठेवावे. महामार्गाच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्यांनी स्वत: कंत्राटे घेऊन काम करावे, अशी उपरोधिक टीका करत शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनासाठी गरज पडल्यास उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार धनंजय महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हीही मोर्चा काढू शकतो, असा इशारा आमदार शिवाजी पाटील यांनी आज मुंबईत दिला. .शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात काढलेल्या सर्वपक्षीय मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आमदार सतेज पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्यावर टीका केली..MJP Chief Engineer Arrested : कंत्राटदाराकडून 30,000 घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा मुख्य अभियंता भुजबळ एसीबीच्या जाळ्यात; नागपुरात खळबळ.आमदार पाटील म्हणाले, ‘शक्तिपीठ महामार्ग हा चंदगड-आजरा परिसराच्या विकासासाठी आवश्यक असून, तो आम्ही स्वतः मागून घेतला आहे. या महामार्गामुळे रोजगार, शिक्षण, लॉजिस्टिक हब आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जनतेची माथी भडकवून विकासाच्या आड येऊ नये.’.Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर हायवेने प्रवास करताना सावधान! प्रत्येक 5 किलोमीटरवर बसवले स्मार्ट कॅमेरे; नियम मोडल्यास होणार थेट कारवाई.हिंदू-मुस्लिम, आरएसएसचा संबंध काय?शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ आपण ठामपणे भूमिका मांडणार आहे. हिंदू-मुस्लिम किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या विषयाशी संबंध जोडण्याचे कारण काय, असा सवाल करत विकासाच्या प्रश्नावर राजकारण न करता सर्वांनी एकत्रितपणे चर्चा करावी, असे आवाहन आमदार शिवाजी पाटील यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.