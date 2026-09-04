कोल्हापूर

Shaktipeeth Highway: क्षीरसागर हा विषय आमच्यासाठी गौण; शेट्टी व्यक्तिगत टीका केल्यास सोडणार नाही; क्षीरसागर

Shetti Says Highway Will Not Be Allowed: शक्तिपीठ महामार्गावरून राजू शेट्टी आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यात पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप झाले.
Shaktipeeth Highway

Shaktipeeth Highway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: शक्तिपीठ महामार्गावरून आज पुन्हा एकदा शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यात कलगीतुरा रंगला. आज शिवाजी चौकात क्षीरसागर यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या दोघांनी पुन्हा एकमेकांना आव्हान दिले.

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