Shaktipeeth Highway: क्षीरसागर हा विषय आमच्यासाठी गौण; शेट्टी व्यक्तिगत टीका केल्यास सोडणार नाही; क्षीरसागर

कोल्हापूर: शक्तिपीठ महामार्गावरून आज पुन्हा एकदा शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार राजेश क्षीरसागर व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यात कलगीतुरा रंगला. आज शिवाजी चौकात क्षीरसागर यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर या दोघांनी पुन्हा एकमेकांना आव्हान दिले. .कोणीही आले तरी आम्ही शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही. आमदार क्षीरसागर म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे, क्षीरसागर हा विषय आमच्यासाठी गौण असल्याची टीका माजी खासदार शेट्टी यांनी माध्यमांशी बोलताना केली..Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी रणकंदन!; कुठे रास्ता रोको, तर कुठे कडकडीत बंद; आज जिल्हा बंदची हाक.शेट्टी यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना क्षीरसागर म्हणाले, ‘शेट्टी यांचा गैरसमज आहे की ते शेतकऱ्यांचे नेते आहेत. इचलकरंजी लोकसभा मतदारसंघात शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील शेतकरी मतदार जास्त आहेत..तरीही त्यांचा पराभव झाला, ते अनामतही वाचवू शकले नाहीत. त्यांना शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हा मार्ग आम्ही करून घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही; पण त्यांनी व्यक्तिगत टीका केल्यास त्यांना सोडणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.