Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष

कोल्हापूर : जिल्ह्यात काँग्रेसचे वर्चस्व होते. त्यातही पन्हाळा-गगनबावडा मतदारसंघाचे माजी आमदार दिवंगत यशवंत एकनाथ पाटील यांचा पक्षात मोठा दबदबा. रांगडे व्यक्तिमत्त्व, पैलवान आणि सामान्य कार्यकर्त्याप्रति तळमळ असलेला नेता अशी त्यांची ओळख..शामराव पाटील-कोडोलीकर हे दादांचे विश्वासू सहकारी. त्यातून कोडोली गटातून ते जिल्हा परिषदेवर निवडून आले. यशवंतदादा यांनी ताकद लावली आणि त्यांच्या गळ्यात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ पडली. त्यांच्या रूपाने पन्हाळा तालुक्याला हे पद पहिल्यांदा मिळाले..Worker to ZP President : शिपाई ते सत्तेच्या शिखरापर्यंत इतिहास घडवणारा अध्यक्ष! सर्वाधिक काळ झेडपी पदावर राहिलेले शंकरराव पाटील.जिल्हा परिषदेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १९९२ पर्यंत घटनात्मक दर्जा नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून या निवडणुका कधीही घेतल्या जायच्या. १९८० मध्ये जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली, त्यानंतर १९९० पर्यंत हेच सदस्य कार्यरत होते. .१९८० च्या पहिल्या सभागृहात कै. शंकरराव बाळा पाटील-कौलवकर हे अध्यक्ष झाले, त्यांनी तीन वर्षे काम केल्यानंतर पक्ष नेतृत्वाने त्यांचा ६ एप्रिल १९८३ ला राजीनामा घेतला. नव्या अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम लागला नव्हता. .Kolhapur ZP : बांधकाम समितीपासून अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास; बाबासाहेब पाटील-सरूडकर यांनी घडवले जिल्हा परिषदेचे सुवर्णपान .दरम्यानच्या दोन महिन्यांसाठी माजी मंत्री भरमू सुबराव पाटील हे प्रभारी अध्यक्ष झाले. त्यांनी ७ एप्रिल १९८३ ते ६ जून १९८३, असे दोन महिने प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ७ जून १९८३ ला नव्या अध्यक्षांच्या निवडीचा कार्यक्रम लागला..जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि काँग्रेसमध्येही त्यावेळी यशवंत दादांच्या शब्दाला मोठा मान होता. त्यांनी अध्यक्ष पदासासाठी शामराव पाटील-कोडोलीकर यांच्यासाठी आग्रह धरला. किंबहुना राज्य नेतृत्वाकडेही त्यांनी यासाठी पाठपुरावा केला आणि त्यातून शामराव पाटील-कोडोलीकर यांना अध्यक्षपदाचा मान मिळाला. .७ मार्च १९८६ पर्यंत ते या पदावर होते; पण त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीसाठी बाबूराव देसाई यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्ष पदाचा कार्यभार आला. शामराव पाटील-कोडोलीकर यांच्या कालावधीत जास्तीत जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करण्यात आली. .शाळांना टीव्ही व अँटेना देण्याची योजनाही त्यांच्या कालावधीत राबवण्यात आली. त्यांच्या काळातही शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली होती. कुटुंब कल्याण क्षेत्रात भरीव कामगिरी केल्याबद्दल राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेचा गौरवही कोडोलीकर यांच्या कालावधीत झाला. शांत, संयमी, सामान्य माणसाच्या कामाप्रति आस्था असणारा अध्यक्ष कोडोलीकर यांच्या रूपाने जिल्हा परिषदेला मिळाला. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ७ जून १९८३ ते ७ मार्च १९८६.दोन वर्षे प्रशासकजिल्हा परिषदेचे सभागृह राज्य शासनाने १० जुलै १९९० ला बरखास्त केले. त्यावेळी पी. बी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या होत्या. त्याचा कायदा होऊन त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत निवडणूकच न घेण्याचे राज्य सरकारने ठरवले. .त्यामुळे १ जुलै १९९० ते ९ जुलै १९९० या आठ दिवसांसाठी भगवान सहाय यांनी, तर १० जुलै १९९० ते २० मार्च १९९२ या कालावधीत विजय कुमार या सनदी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.