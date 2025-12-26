Kolhapur Muncipal : जागावाटपावरून शरद पवार गट आक्रमक; काँग्रेसला थेट अल्टिमेटम

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत जागा वाटपात विश्वासात घेतले जात नाही, बेदखल केले जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक भूमिकेत आहे. शुक्रवारपर्यंत (ता. २६) जागांचा निर्णय कळवा; अन्यथा तिसरी आघाडी रिंगणात उतरवू, असा इशारा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिला..महापालिकेची निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. त्यात काँग्रेससह शिवसेना ठाकरे पक्ष व राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय डाव्या आघाडीच्या काही पक्षांनीही उमेदवारीची मागणी केली आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी’ची धाकधूक वाढली; कॉंग्रेसच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष.पण, काँग्रेसच्या पातळीवर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला गेल्या काही दिवसांपासून बेदखल केले जात आहे. त्यातून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत बिघाडीची शक्यता निर्माण झाली आहे..बुधवारी (ता. २४) काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षासोबत बैठक घेऊन त्यांच्या जागा निश्चित केल्या. या पत्रकार परिषदेलाही आपल्याला बोलावले नसल्याचा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांचा आरोप आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी’ची धाकधूक वाढली; कॉंग्रेसच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष.यातून पाटील यांनी आमदार पाटील यांच्यावरील नाराजी उघड केली. याबाबत व्ही. बी. पाटील यांची माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी भेट घेतली असता ते म्हणाले, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने आघाडीत १४ जागांची मागणी केली आहे. .पण, इतक्या जागा देण्याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी असमर्थता दर्शविली आहे. उद्यापर्यंत सतेज पाटील यांनी आपला निर्णय कळवावा. आमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. उद्यापर्यंत निर्णय न आल्यास आमची भूमिका आम्ही जाहीर करू. वेळ पडल्यास अन्य पक्षांसोबत तिसरी आघाडी करून रिंगणात उतरू.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.