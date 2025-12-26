कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : जागावाटपावरून शरद पवार गट आक्रमक; काँग्रेसला थेट अल्टिमेटम

Ultimatum to Congress : जागावाटपात बेदखलीचा आरोप; शरद पवार गटाने काँग्रेसवर नाराजी उघड केली. १४ जागांची ठाम मागणी; निर्णय न झाल्यास तिसऱ्या आघाडीचा इशारा, महाविकास आघाडीत बिघाडीची चिन्हे; कोल्हापूर निवडणूक रंगात
Ultimatum to Congress

Ultimatum to Congress

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत जागा वाटपात विश्‍वासात घेतले जात नाही, बेदखल केले जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आक्रमक भूमिकेत आहे. शुक्रवारपर्यंत (ता. २६) जागांचा निर्णय कळवा; अन्यथा तिसरी आघाडी रिंगणात उतरवू, असा इशारा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
Sharad Pawar
NCP
election
Muncipal corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com