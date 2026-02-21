Kolhapur Peacock : मोरांची शिकार रोखण्यासाठी; शिरढोणमध्ये गस्त लावणार

जयसिंगपूर : शिरढोण (ता. शिरोळ) येथे मोरांच्या शिकारीसाठी लावण्यात आलेल्या सापळ्यांचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी वनपालांकडून शुक्रवारी (ता.२०) सापळे लावण्यात आलेल्या परिसरात पाहणी केली. वन विभागाच्या वतीने या परिसरात गस्त लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..शिरढोण येथील नांदणी मार्गावरील ‘फौजदार पट्टी’ या नावाने ओळख असणाऱ्या शेती भागात मोराच्या शिकारीसाठी लावलेले सापळे गुरुवारी उघडकीस आले..Jaysingpur Peacock : राष्ट्रीय पक्षीच सापळ्यात! शिरोळ तालुक्यात मोर शिकारीचा धक्कादायक प्रकार उघड.शिरढोण-नांदणी मार्गावरील फौजदार पट्टीजवळ असणाऱ्या ओढ्याजवळ मोर पकडण्यासाठी सापळे लावल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर वन विभागाने गंभीर दखल घेतली. .परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतांमध्ये मोर पकडण्यासाठी असे सापळे लावले आहेत का, याची पाहणी केली. .Kolhapur Lake : पर्यटकांचे आकर्षण असलेले राजहंस धोक्यात; रंकाळाप्रेमींची तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी.हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शुक्रवारी वन विभागाचे वनपाल अरुण खामकर यांनी येथील परिसराला भेट दिली. ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या सापळ्यांची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.