Shirol Gram Panchayat : जनगणना आणि परीक्षा हंगामाचा परिणाम; शिरोळमधील ३५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर

जयसिंगपूर : नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर शिरोळ तालुक्यातील ३५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. मात्र, दहावी, बारावीच्या परीक्षा, जनगणना आणि प्रशासनावरील ताण लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आणखी तीन महिने लांबण्याची शक्यता आहे. .प्रशासनाच्या पातळीवरही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट सूचना नसल्याने सध्या, तरी या निवडणुका लांबणीवर पडण्याचीच चिन्हे आहेत. सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू असून, लवकरच दहावीच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. .ZP Elections 2026 Voting Live Update : महिलांच्या डब्यात पुरुष चढला, पोलिसांकडे तक्रार.सध्या प्रशासनही जनगणनेच्या तयारीत आहे. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरे आणि कुटुंबांची सदस्य संख्येची माहिती घेतली जाणार आहे. यानंतर प्रत्यक्ष जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, घरभेटीअंतर्गत प्रशासनाकडून प्रगणकांची नियुक्ती, मार्गदर्शक सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन केले जात आहे..जवळपाळ महिन्याहून अधिक काळ यासाठी लागण्याची शक्यता असल्याने या काळात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. सध्या ग्रामीण भागात यात्रा, उरुसांचा हंगाम सुरू होणार आहे. याचा पोलिस प्रशासनावर ताण पडणार आहे. सद्यस्थिती लक्षात घेता जनगणनेनंतरच ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहेत..Sangli Election : शिवसेना-राष्ट्रवादी फुटीनंतर पहिलीच जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय गणिते बदलणार.नूतन सदस्य दिमतीलासध्या तरी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबल्या असल्या, तरी निवडणुकीच्या काळात नव्याने निवडून आलेले जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य ग्रामपंचायत निवडणुकीत सक्रिय होणार आहेत. याचा तालुका पातळीवरील नेत्यांना पाठबळ मिळणार आहे..यात्रांचा माहोल ठरणार संधीशिरोळ तालुक्यात गावागावांतील यात्रा, उरुसांचा हंगाम सुरू होत आहे. तोंडावर असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा काळ इच्छुकांसाठी महत्त्वाचा आहे. या काळात इच्छुकांकडून तयारी केली जाणार आहे.