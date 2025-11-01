Kolhapur Faermers : ऊसदर आंदोलनाला हिंसक वळण आल्यास कठोर कारवाईचा शिरोळ पोलिसांचा इशारा

Sugarcane Price Protest Turns Violent : आजपासून (ता. १) अधिकृतपणे सुरू होणाऱ्या ऊस हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शिरोळ तालुक्यात संघटनांनी आंदोलनाची रणनीती आखली आहे. तर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीही आंदोलक आणि संभाव्य आंदोलनाच्या ठिकाणांवर ‘वॉच’ ठेवला आहे. उसाची वाहने पोलिस संरक्षणात कारखान्यात पोहोचणार आहेत. संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली असून, आंदोलकांवर कठोर कारवाईच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहेत..एक नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू होत आहे. कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर करून ऊसतोडीचे नियोजन केले आहे. गावागावांत विविध कारखान्यांच्या मजुरांच्या टोळ्या दाखल झाल्या आहेत. कारखान्यांनी जरी एफआरपी जाहीर करून गाळपाची तयारी केली असली तरी गतवर्षाचा दुसरा हप्ता आणि यंदाची अपेक्षित पहिली उचल शेतकरी संघटनांनी मागणी केली आहे..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून जयसिंगपूरमधील ऊस परिषदेत १० नोव्हेंबरपर्यंत कारखानदारांना मुदत देऊन दराची मागणी केली आहे. मात्र, कारखानदारांनी एफआरपी जाहीर करून हंगामाची तयारी केली आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर अद्याप मध्यस्थीची भूमिका घेण्यात आली नसल्याने कारखानदार आणि आंदोलकांमध्ये समन्वय साधला गेला नाही. परिणामी, हंगामाच्या तोंडावरच शिरोळ तालुक्यात ऊस दराचे आंदोलन भडकण्याचा धोका आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड या तीनही पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांनी कठोर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत..शनिवारी तालुक्यातील गावागावांत ऊस तोडीला प्रारंभ होणार आहे. तर ऊस तोडी रोखण्यासाठी ‘आंदोलन अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला गेल्या चार दिवसांपूर्वी ऊस वाहतूक करणारी वाहने पेटविण्यात आल्यानंतर हंगामाच्या तोंडावरच आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुववस्था राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे..Kolhapur Smshanbhoomi Viral Video : ग्रामपंचायतीच्या स्मशानभूमीत कन्नड संभाषण,'भूत बाटलीत बंद केलंय'; फोटो आणि व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का.ऊस वाहतूक मार्गावर पेट्रोलिंगशनिवारपासून अधिकृतपणे ऊसतोड हंगाम सुरू होत आहे. सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस दक्ष राहून पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखावी लागणार आहे. त्यामुळे ऊस वाहतूक होणाऱ्या मार्गावर पोलिस पेट्रोलिंग करताना दिसणार आहेत. पाठोपाठ धावणार उसाची वाहने आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांपाठोपाठ उसाची वाहने कारखान्याच्या दिशेने नेली जाणार आहेत. पोलिस बंदोबस्तात ही वाहने कारखान्याच्या दिशेने धावत असताना आंदोलकांकडूनही गनिमीकाव्याचा अवलंब केला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.