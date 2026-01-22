Shirol ZP–PS Election : सावकार मादनाईक यांचा ‘यू-टर्न’; शिरोळच्या राजकारणात भाजप अखेर स्वबळावर

जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू विकास आघाडीबरोबर सुरू असलेल्या भाजप आघाडीच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद आणि सात पंचायत समितीच्या जागांवर भाजप स्वबळावर लढणार आहे..दरम्यान, पालिका निवडणुकीत राजर्षी शाहू विकास आघाडीबरोबर दिलजमाई केलेल्या जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती सावकार मादनाईक पुन्हा भाजपमध्ये दाखल झाले असून, उदगाव मतदारसंघात त्यांच्या नेतृत्वाखाली उमेदवार निवडले आहेत. .Shirala PS : विकासाची अपेक्षा, राजकीय तडजोडींची आगच महायुती-राष्ट्रवादी आघाडीच्या चर्चेत संभ्रम, कार्यकर्त्यांत चिंता वाढली.यड्राव, उदगाव, आलास, दत्तवाड या चार जिल्हा परिषद मतदारसंघात बुधवारी (ता.२१) उमेदवार जाहीर केले आहेत. नावाची घोषणा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी केली. .शिरोळ तालुक्यातील या निवडणुका गुरुदत्त शुगर्सचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक माधवराव घाटगे यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढवल्या जाणार आहेत. दोन दिवसांपर्यंत राजर्षी शाहू विकास आघाडीबरोबर भाजपची आघाडी अंतिम टप्प्यात असताना बुधवारी भाजपच्या नेत्यांनी स्वतंत्र लढण्याची तयारी केली आहे. .Jaysingpur Mahayuti : शिरोळ तालुक्यात महायुतीचं जमलं, पण चिन्हावर अडलं; निवडणुकीला रंगत.तिरंगी लढतीची चिन्हे...दरम्यान, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत मतभेद झाल्याने शाहू आघाडीबरोबर हात मिळवणी केलेले सावकार मादनाईक एक पुन्हा भाजप नेतृत्वाखाली सामील झाले आहेत. शाहू आघाडीचे नेते आणि मादनाईक यांच्यात उदगावच्या जागेवरून मतभेद झाल्याने त्यांनी पुन्हा ‘यू टर्न’ घेतला आहे. एकूणच भाजपच्या या पवित्र्याने शिरोळ तालुक्यात तिरंगी लढतीची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.