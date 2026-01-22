कोल्हापूर

Shirol ZP–PS Election : सावकार मादनाईक यांचा ‘यू-टर्न’; शिरोळच्या राजकारणात भाजप अखेर स्वबळावर

BJP Goes Solo : शिरोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने घेतलेला निर्णय स्थानिक राजकारणाला नवे वळण देणारा ठरला आहे. राजर्षी शाहू विकास आघाडीबरोबर सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम
जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू विकास आघाडीबरोबर सुरू असलेल्या भाजप आघाडीच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद आणि सात पंचायत समितीच्या जागांवर भाजप स्वबळावर लढणार आहे.

