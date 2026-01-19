कोल्हापूर

Jaysingpur Mahayuti : शिरोळ तालुक्यात महायुतीचं जमलं, पण चिन्हावर अडलं; निवडणुकीला रंगत

ZP-PS Fight : एकत्र लढायचे ठरले असले तरी कोणत्या चिन्हावर लढायचे, यावर वरिष्ठ पातळीवर अंतिम निर्णय अपेक्षित, काँग्रेस–स्वाभिमानी आघाडीच्या घोषणेनंतर शिरोळमध्ये राजकीय लढत अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे.
Mahayuti leaders during discussions ahead of Shirol taluka ZP and Panchayat Samiti elections.

सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरोधात महायुतीने दंड थोपटले आहेत. रविवारी (ता. १८) रात्री मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांची जयसिंगपूर येथे भेट घेऊन चर्चा केली.

