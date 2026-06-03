Shirol Tehsildar protest : शिरोळ तहसीलदारांसह पाच अधिकाऱ्यांना कोंडले, पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी आंदोलक संतप्त

Panchganga river pollution : इचलकरंजीचे प्रोसेसचे सांडपाणी पंचगंगा नदीत सोडण्यात येऊ नये, यासाठी संतप्त आंदोलकांनी येथे आज शिरोळ तहसीलदारांसह इचलकरंजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तब्बल तीन तास तहसीलदारांच्या दालनातच कोंडून ठेवले. त्यात तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर, इचलकरंजी महापालिकेचे अभियंता बाजीराव कांबळे व पर्यावरण विभागाचे अधिकारी अंकुश पाटील, क्षेत्रीय अधिकारी रोहिदास सातकर, पियूष जाधव यांचा समावेश होता..यातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार, खासदार, आंदोलक व प्रशासन यांची तहसीलदारांच्या दालनात बैठक झाली. त्यात सांडपाणी सोडण्यासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत, सीईटीपी युनिटचा इनलेट पंप बंद करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे आंदोलकांनी उद्यापासून इचलकरंजी शहराचा पाणीपुरवठा रोखण्याचे आंदोलन स्थगित केले.पंचगंगेच्या पात्रात काळ्या ओढ्यातून प्रोसेसधारकांचे सांडपाणी सोडणे बंद करावे, यासाठी कुरुंदवाड येथे धरणे आंदोलन सुरू होते. आंदोलकांनी उद्यापासून इचलकरंजी शहराचा पाणीपुरवठा रोखणार असल्याचा इशारा दिला होता..या पार्श्वभूमीवर येथील तहसील कार्यालयाच्या दालनात आंदोलक व प्रशासनाची सायंकाळी चार वाजता बैठक सुरू झाली. या बैठकीस खासदार धैर्यशील माने व आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होते.आंदोलन अंकुशचे दीपक पाटील, राकेश जगदाळे, आयुब पट्टेकरी, विश्वास बालिघाटे, सुनील कांबळे, नागेश काळे, रशीद मुल्ला, भूषण गंगावणे आदी प्रमुख उपस्थित होते..पंचगंगा नदीमध्ये काळ्या ओढ्यामधून येणारे सांडपाणी बंद केले जाणार नाही, तोपर्यंत येथून कोणीही बाहेर जायचे नाही, अशी भूमिका आंदोलन अंकुशचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे यांच्यासह आंदोलकांनी घेतली. काही आंदोलकांनी बैठकीतून बाहेर येत तहसीलदारांसह अधिकारी व आंदोलकांना कोंडून घातले..Panchganga river pollution : पंचगंगा नदीत काळेकुट्ट पाणी; ऑक्सिजनअभावी मासे मृत, इचलकरंजीत खळबळ.प्रोसेसधारकांचे सांडपाणी सोडण्यासाठी १०६ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सध्या प्रोसेसधारकांकडे पुरेशी जमीन नाही. यामुळे सांडपाणी पंचगंगा नदीमध्ये मिसळत असल्याची बाब आंदोलकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. यामुळे सीईटीपीचा इनलेट पंप बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पाणी उपसाबाबतचे सध्याचे रीडिंग सर्वांच्या समक्ष घेण्याचे ठरले..सीईटीपी, प्रोसेस बंद ठेवणारसीईटीपी व प्रोसेस उद्योग यांच्याकडे सांडपाणी सोडण्यासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत प्रोसेस व सीईटीपी प्लांट बंद ठेवण्याचे लेखी आश्वासन इचलकरंजी महापालिकेचे अभियंता, तसेच पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.