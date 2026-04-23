Shirole Shivaji Takht : तब्बल 116 वर्षांनंतर पुन्हा शिवतख्ताचा कायापालट! ऐतिहासिक 'छत्रपती शिवाजी तख्त' आता नव्या रूपात दिसणार; पाहा काय आहे इतिहास

शिरोळ (कोल्हापूर) : येथील ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी तख्ताच्या जीर्णोद्धारास सुरुवात झाली (Shivaji Takht restoration in Shirole Kolhapur) आहे. यामुळे शहराचा ऐतिहासिक वारसा सांगणाऱ्या इमारतीचे अस्तित्व टिकून राहणार असल्याने शिरोळकरांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी तख्त ही वास्तू इतिहासकालीन आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती महाराणी ताराराणी यांच्या गादीचे पूजन करण्यात येते. विजयादशमी दसऱ्याला येथून पालखी प्रदक्षिणा निघते. त्यामुळे या वास्तूला विशेष महत्त्व आहे. शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या व इतिहासाची साक्षीदार असणाऱ्या या इमारतीची दुरवस्था झाली होती..या ऐतिहासिक वस्तूचे जतन व्हावे, यासाठी याचा जीर्णोद्धार करावा, अशी मागणी होत होती. मागणीचा विचार करत खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी या वास्तूंचा जीर्णोध्दार करण्याचा निर्णय घेतला. तख्ताच्या जीर्णोद्धारास सुरुवात झाली. छत्रपती चॅरिटेबल ट्रस्टचे पदाधिकारी ॲड. राजेंद्र चव्हाण, प्रसन्न मोहिते, नितीन कोळी जीर्णोद्धाराचे काम पाहात आहेत..छत्रपती राजाराम महाराजांकडून ११६ वर्षांपूर्वी जीर्णोद्धारइतिहासकालीन छत्रपती शिवाजी तख्ताचा जीर्णोद्धार कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी ११६ वर्षांपूर्वी केला होता. त्यानंतर आता माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी वास्तूचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.