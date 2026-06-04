Shiroli Toll Naka Accident : शिरोली टोलनाक्याजवळ भीषण अपघात, पुलावरून मोटार कोसळून एक ठार; ३० फुटांवरून मोटार पडली अन्...

Kolhapur road accident : तावडे हॉटेल ते शिरोली टोलनाक्यादरम्यान जुन्या पुलाजवळील सुरक्षा कठडा तोडून आज एक मोटार ३० फूट खाली कोसळली. या भीषण अपघातात दुर्गाप्रसाद हुवाप्पा ईटी (वय २६, रा. कावळा नाका परिसर, मूळ रा. लोकापूर, कर्नाटक) याचा जागीच मृत्यू झाला. मोटारीतील रोहित माने, रोहित जोंधळे व अर्जुन चौगुले जखमी झाले. चौघे गांधीनगरातून कावळा नाक्याकडे येत असताना सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास अपघात झाला. जखमींना कदमवाडीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः मोटार मेकॅनिक असलेला दुर्गाप्रसाद १५ वर्षांपासून कावळा नाका येथील बहिणीकडे राहण्यास होता. तो दुपारी कामानिमित्त तीन मित्रांसोबत गांधीनगर येथे गेला होता. तेथून कावळा नाक्याकडे परतताना तावडे हॉटेलपासून काही अंतरावर जुना जकात नाका आहे. तेथील पुलाजवळ चालकाचा ताबा सुटून मोटार बाजूच्या संरक्षक कठड्याला धडकली. लोखंडी बॅरिकेड व कठडा तोडून मोटार जवळपास ३० फुटांवरून खाली कोसळली..मुख्य मार्गावर वाहनांची गर्दी असतानाच झालेल्या अपघाताने वाहनधारकांचीही तारांबळ उडाली. नेमके काय घडले, हे पाहण्यासाठी अनेकांनी वाहने थांबवून मदतीसाठी धाव घेतली. बाजूच्या उतारावरून खाली जात अनेक जण मोटारीपर्यंत पोहोचले.उंचावरून कोसळल्याने मोटारीचा चक्काचूर झाला होता. त्यातील दुर्गाप्रसादचा जागीच मृत्यू झाला होता..बचतकार्यात अडथळेमोटार जवळपास ३० फुटांवरून कोसळल्याने आतील अन्य तिघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. बरगडीला, डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने अर्जुन चौगुले याची प्रकृती गंभीर आहे. अन्य दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमींना मोटारीतून बाहेर काढून मुख्य रस्त्यावर आणण्यासाठी कसरत करावी लागली..दीड वर्षाचा प्रसाद निराधार...दुर्गाप्रसाद मूळचा कर्नाटकातील लोकापूरचा आहे. तो १५ वर्षांपासून कावळा नाका येथील बहिणीकडे राहत होता. येथूच त्याने विवाह करून संसार थाटला होता. त्याला प्रसाद नावाचा दीड वर्षाचा मुलगा आहे. दुर्गाप्रसाद कष्टाळू व मनमिळावू असल्याने त्याचा मित्र परिवार मोठा होता. तो कावळा नाका परिसरातही मेकॅनिक म्हणून सुपरिचित होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.