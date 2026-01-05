कोल्हापूर

Kolhapur ZP : शिरोळ तालुक्यात यड्रावकरांविरोधात ‘सर्वपक्षीय रणशिंग’; जिल्हा परिषद निवडणूक ठरणार संघर्षाची सुरुवात

Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद निवडणूक ठरणार यड्रावकर विरुद्ध सर्वपक्षीय आघाडीच्या संघर्षाची पहिली चाचणी,ग्रामीण सत्ताकेंद्रांवरील वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी विरोधकांची एकजूट मजबूत
Political leaders discussing strategy ahead of the Shirrol Zilla Parishad elections.

अनिल केरीपाळेसकाळ वृत्तसेवा
कुरुंदवाड : आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याविरुद्ध काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना व भाजप एकत्र येण्याची शक्यता असून तशा हालचाली राजकीय पातळीवर सुरू आहेत.

