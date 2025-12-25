Shiv Sena (UBT) Finalised Seats

Shiv Sena (UBT) Finalised Seats

कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेत ठाकरे सेनेची एन्ट्री निश्चित! सात जागांवर शिक्कामोर्तब, उर्वरित जागांसाठी शेवटची रणधुमाळी

Shiv Sena (UBT) Finalised Seats : महाविकास आघाडीत अखेर ठाकरे गटाला दिलासा; सात जागांवर एकमत, उर्वरित जागांसाठी अंतिम टप्प्यात चर्चा,माघारीपर्यंत जागावाटपाची प्रक्रिया सुरूच राहणार; राष्ट्रवादीसह समविचारी पक्षांशी संवाद कायम
Published on

कोल्हापूर : ‘महाविकास आघाडीत कॉंग्रेससोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची युती झाली आहे. शिवसेनेला सात जागा निश्‍चित केल्या आहेत. उर्वरित पाच जागांवर चर्चा सुरू आहे. एकूण १२ आणि एक स्वीकृत नगरसेवक शिवसेनेला देण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे’, अशी माहिती महाविकास आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

