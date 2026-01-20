कोल्हापूर

Shiv–Shahu Vikas Aghad : पराभवातून बोध घेणार का? शिव–शाहू आघाडीपुढे मोठे आव्हान

Overconfidence and Campaign : ६५ जागांपैकी केवळ १७ जागांवर विजय मिळाल्याने शिव–शाहू विकास आघाडीच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Leaders of Shiv–Shahu Vikas Aghadi reviewing municipal election results.

Leaders of Shiv–Shahu Vikas Aghadi reviewing municipal election results.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत स्पष्ट कौल समोर आला. यामध्ये शिव-शाहू विकास आघाडीला अपेक्षेपेक्षा कमी यशावर समाधान मानावे लागले. ६५ जागांपैकी किमान २५ उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास आघाडीच्या नेत्यांना होता.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Campaign
political parties
Political Controversy
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.