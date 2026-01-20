Shiv–Shahu Vikas Aghad : पराभवातून बोध घेणार का? शिव–शाहू आघाडीपुढे मोठे आव्हान

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत स्पष्ट कौल समोर आला. यामध्ये शिव-शाहू विकास आघाडीला अपेक्षेपेक्षा कमी यशावर समाधान मानावे लागले. ६५ जागांपैकी किमान २५ उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास आघाडीच्या नेत्यांना होता. .प्रत्यक्षात मात्र आघाडीस केवळ १७ जागांपर्यंतच मजल मारता आली. याबाबत आघाडीच्या नेतृत्वावर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. निकाल हा शिव-शाहू विकास आघाडीच्या कार्यपद्धती, निर्णयक्षमता आणि भविष्यातील वाटचालीवर परिणाम करणारा ठरला आहे. .Ichalkaranji Election : भाजपमधील नाराजीचा फटका; रखडलेले प्रश्न शिव-शाहू विकास आघाडीला संधी देणार.या पराभवामागे महायुतीची मोठी ताकद कारणीभूत असली तरी आघाडीच्या अंतर्गत त्रुटीही समोर आल्या. या अपयशामागे आघाडीच्या प्रस्थापित उमेदवारांचा अति आत्मविश्वास, स्थानिक पातळीवरील ढिली पकड, परंपरागत मतदारसंघ पाहून उमेदवार विजय गृहीत धरूनच प्रचार आदी बाबी राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याऐवजी आपण जिंकणारच या मानसिकतेने केलेल्या प्रचाराचा फटका थेट निकालात बसल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय आघाडीच्या चिन्हाचा अपेक्षित प्रभाव मतदारांवर पडू शकला नाही. .Ichalkaranji Result : वस्त्रनगरीत आवाडे–हाळवणकर गटाची एकजूट ठरली निर्णायक; शिव-शाहू आघाडीच्या दिग्गजांना धक्का.इचलकरंजीसारख्या संमिश्र शहरात चिन्हाची ओळख आणि भावनिक जोड महत्त्वाची ठरते. मात्र, या पातळीवर आघाडीचा प्रचार कमी पडला आणि चिन्ह मतदारांमध्ये अपेक्षित विश्वास निर्माण करू शकले नाही..निवडणुकीमध्ये उमेदवारी जाहीर करण्यात झालेला उशीर, प्रचाराची स्पष्ट दिशा ठरवण्यात झालेली चालढकल आणि शेवटच्या टप्प्यातील नियोजनाचा अभाव यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. राज्यस्तरावरील एकही प्रभावी चेहरा प्रचारासाठी आला नाही. .दुसरीकडे महायुतीने नियोजनबद्ध पद्धतीने आघाडीवर मानसिक दबाव निर्माण केला. या निवडणुकीत विशेष म्हणजे आघाडीतच प्रामुख्याने घराणेशाहीचा प्रभाव दिसून आला. एकाच घरातील दोन व्यक्तींना उमेदवारी देण्याचा निर्णय नागरिकांना मान्य नसल्याचे मतदानातून स्पष्ट झाले. .नवे, सक्षम आणि जनतेशी थेट संवाद साधणारे चेहरे पुढे आणण्यात आघाडी अपयशी ठरली. एकंदरीत शिव-शाहू विकास आघाडीचा हा पराभव अति आत्मविश्वास, नियोजनाचा अभाव, घराणेशाही, प्रभावी नेतृत्वाचा तुटवडा आणि बदलत्या मतदार मानसिकतेकडे केलेले दुर्लक्ष याचा एकत्रित परिणाम आहे. हा निकाल आघाडीसाठी धक्का आहे. यापुढे महापालिका राजकरणात सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी काम करावे लागणार आहे. कारंडे गटाला उभारी.निवडणुकीदरम्यान मदन करंडे यांचे वाढते प्राबल्य स्पष्टपणे दिसून आले. त्यांचा संघटनात्मक प्रभाव, कार्यकर्त्यांवरील पकड यामुळे शिव-शाहू विकास आघाडीला दोन प्रभागांत संपूर्ण पॅनेल विजय करून आपले प्राबल्य दाखवून दिले आहे. .आघाडीच्या विजयी सतरा उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार हे कारंडे यांच्या गटातील आहेत. विधासभा निवडणुकीतील पराभवानंतर या महापालिका निवडणुकीमध्ये मात्र कारंडे गटाला उभारी मिळाल्याचे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे..दृष्टिक्षेपात मिळालेली मतेपक्ष लढवलेल्या जागा विजयी एकूण मिळवलेली मते टक्केवारीशिव-शाहू आघाडी ६५ १७ २५७१५५ ३७.०२भाजप ५६ ४३ ३३२४५१ ४७.९६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.