कोल्हापूर

Chhatrapati Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराज ज्ञान गंगा; केंद्राचे आज उत्तर प्रदेशात भूमिपूजन

Gyan Ganga Centre Bhoomipujan : उत्तर प्रदेशात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने उभारल्या जाणाऱ्या भव्य ज्ञान आणि कौशल्य विकास केंद्राच्या भूमिपूजनाची ऐतिहासिक घडी उद्या साधली जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी, वस्त्रोद्योग कौशल्य विकास आणि शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
कोल्हापूर : उपधान, कुसरना (जि. केराकत, उत्तर प्रदेश) येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज ज्ञानगंगा : स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी व वस्त्रोद्योग कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे.

