Chhatrapati Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराज ज्ञान गंगा; केंद्राचे आज उत्तर प्रदेशात भूमिपूजन

कोल्हापूर : उपधान, कुसरना (जि. केराकत, उत्तर प्रदेश) येथे 'छत्रपती शिवाजी महाराज ज्ञानगंगा : स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी व वस्त्रोद्योग कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे. .आशा ज्योती ग्रामीण उडान फाउंडेशनतर्फे उभारल्या जाणाऱ्या या केंद्राचे भूमीपूजन शनिवारी (ता.२१) खासदार शाहू महाराज व खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती केंद्राचे संस्थापक रवि प्रेमनाथ उपाध्याय यांनी दिली. .केंद्राच्या परिसरात अकरा फूट उंचीचा छत्रपती शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा उभारला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले..उपाध्याय म्हणाले, 'या केंद्रात अठरा प्रकारांचे कौशल्याधारित कोर्सेस सुरू केले जातील. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येथे प्रवेश परीक्षा घेऊन मोफत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. .प्रवेश परीक्षेत कमी गुण पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून, सुमारे दहा ते बारा कोटी रुपयांचा केंद्र उभारणीसाठी येणार आहे. वस्त्रोद्योगातील रोजगाराभिमुख कौशल्य येथे दिले जाणार आहे. .शिवरायांचे कर्तुत्त्व उत्तर प्रदेशातील लोकांना कळावे, या उद्देशाने केंद्राला शिवरायांचे नाव दिले आहे. त्यांच्यावर आधारीत शंभर पानी पुस्तक केंद्राच्या उभारणीनंतर वाटप केले जाणार आहे.'.ते म्हणाले, 'केंद्रात साकारण्यात येणाऱ्या पुतळ्याचे काम मजले (ता. हातकणंगले) येथील शिल्पकाराला देण्यात आले आहे. केंद्राच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशासह विखुरलेल्या मराठी बांधवांना एकत्र करण्याचा मानस आहे. .केंद्राचा विस्तार २०२९ पर्यंत केला जाईल. येथे देशातील पहिली स्कली डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी उभारली जाणार आहे.'.