Chha. Shivaji Maharaj Memorial : शिवरायांच्या स्मारकासाठी हरियाना सरकारचा शब्द; पानिपतच्या रणांगणावर मराठा शौर्याला सलाम

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक करण्यासाठी हरियाना सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही हरियानाच्या विधानसभेचे सभापती हरविंदर कल्याण यांनी दिली. आखिल भारतीय मराठा जागृती मंचतर्फे पानिपत येथे १७६१ च्या युद्धातील धारातीर्थी वीरांना आदरांजली वाहण्यासाठी झालेल्या शौर्य दिवस कार्यक्रमात ते बोलत होते..पानिपत येथील बसताडा येथे कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचचे राष्ट्रीय समन्वयक मिलिंद पाटील यांच्या हस्ते कल्याण, सरपंच सुरेश फौजी यांना महाराणी ताराबाई यांची प्रतिमा भेट देण्यात आली. .Sangli News: पाण्यासाठी महिला आक्रमक! पेठ येथे पाणी टंचाईविरोधात ‘रास्ता रोको’; महामार्गावर वाहनांच्या रांगाच रांगा!.श्री. पाटील कोल्हापुरातून बसताडा येथे वीरांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी गेले होते. कर्नाल येथून फेरीस सुरुवात होऊन ती बसताडाच्या कार्यक्रमस्थळी आली. येथे भगवा झेंडा फडकावून वीरांना आदरांजली वाहण्यात आली. .कल्याण यांनी अब्दालीविरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितीत मराठे लढले व त्यांनी पराक्रम सार्थ केला, असे सांगितले. मंचचे संस्थापक-अध्यक्ष वीरेंद्र मराठा यांनी रोड मराठा हा मूळचा महाराष्ट्रीयन असून, तसे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. लढाईत मराठ्यांचे मुख्य केंद्र बसताडा होते. त्यामुळे येथे बसताडा शौर्यतीर्थ बनविण्याची योजना असल्याचे सांगितले..Sangli Election : मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना महापालिका निवडणुकीत धडा; ‘मराठा स्वराज्य’चा थेट इशारा.बसताडाचे सरपंच सुरेश मराठा यांनी स्मारकासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी माजी आमदार रणधीर गोळे, पशुधन बोर्डाचे चेअरमन धर्मवीर, स्वामी संपूर्णानंद, कोल्हापूरचे श्रीकांत पाटील, राहुल गावडे, मंदाकिनी कोडक, शबाना पाटणकर, सोनी औंधकर यांच्यासह महाराष्ट्रातील ३० जिल्हे व १२ राज्यांतून मराठी बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.