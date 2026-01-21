कोल्हापूर

Chha. Shivaji Maharaj Memorial : शिवरायांच्या स्मारकासाठी हरियाना सरकारचा शब्द; पानिपतच्या रणांगणावर मराठा शौर्याला सलाम

Haryana Government : मराठ्यांचे मुख्य केंद्र असलेल्या बसताडा परिसराला ‘शौर्यतीर्थ’ म्हणून विकसित करण्याची योजना असून, त्यासाठी स्थानिक प्रशासन व समाजाचा पाठिंबा मिळत आहे.
Haryana Assembly Speaker Harvinder Kalyan during the tribute ceremony at Panipat.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक करण्यासाठी हरियाना सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही हरियानाच्या विधानसभेचे सभापती हरविंदर कल्याण यांनी दिली. आखिल भारतीय मराठा जागृती मंचतर्फे पानिपत येथे १७६१ च्या युद्धातील धारातीर्थी वीरांना आदरांजली वाहण्यासाठी झालेल्या शौर्य दिवस कार्यक्रमात ते बोलत होते.

