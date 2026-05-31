Hasan Mushrif vs Shivaji Patil : 'शिवाजीराव मुक्त गोकुळ त्यांना करायचे का?' महायुतीच्या गोकुळमधील पॅनेलवर आमदार शिवाजी पाटलांनी केले वक्तव्य

Shivaji Patil Statement : 'गोकुळ' दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीच्या आघाडीची घोषणा शनिवारी कोल्हापुरात करण्यात आली. मात्र या बैठकीला निमंत्रण न मिळाल्याने आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करत, "मी पूर्वी मुश्रीफमुक्त गोकुळची भूमिका मांडली होती. त्यामुळेच कदाचित शिवाजीराव मुक्त गोकुळ करायचे होते का, म्हणून मला बैठकीला बोलावले नाही का, हे मला माहिती नाही," असा सवाल उपस्थित केला..महायुतीच्या नेत्यांची बैठक शनिवारी कोल्हापुरात पार पडली. या बैठकीत गोकुळ निवडणुकीसाठी आघाडीच्या पॅनेलची घोषणा करण्यात आली. मात्र या बैठकीला आमदार शिवाजीराव पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.."या बैठकीबाबत मला एका शब्दानेही माहिती नव्हती. तरीही ही पहिली बैठक आहे. त्यामुळे सर्व काही संपले, असे होत नाही. माझे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. ते जो निर्णय घेतील, तो मला मान्य असेल," असे पाटील यांनी सांगितले..Gokul Dudh Sangh Politics : मुश्रीफांना घेऊनच महायुतीचे पॅनेल, आमदार शिवाजी पाटील यांचा पत्ता कट?; गोकुळच्या बैठकीतील इनसाईड स्टोरी.'गोकुळ'मध्ये भाजपला सन्मानाचे स्थान मिळावे, यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "जे काही मिळवायचे आहे, ते लढून मिळवेन," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत नाराजी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.