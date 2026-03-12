Shivaji University Budget : संशोधनाला चालना, विद्यार्थी सुविधांवर भर; विद्यापीठाचे ५८७ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर; यंदा १७ कोटी ९३ लाखांची घट

कोल्हापूर : प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या कारकिर्दीतील पहिले अंदाजपत्रक आज सिनेटने मंजूर केले. ५७८ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकात विद्यापीठाने संशोधनाला चालना देत विद्यार्थी सुविधांवर भर दिला आहे. मात्र, गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा १७ कोटी ९३ लाख इतकी अंदाजपत्रकात घट झाली आहे..राजर्षी शाहू सभागृहात सिनेट सदस्य डॉ. रघुनाथ ढमकले यांनी २०२६-२०२७ या वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडले. अध्यक्षस्थानी डॉ. गोसावी, तर सचिवपदी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव उपस्थित होत्या. .मराठी दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम.सिनेट सदस्यांनी अंदाजपत्रकाच्या अनुषंगाने सूचना मांडल्या. त्यावर डॉ. ढमकले, डॉ. गोसावी यांनी स्पष्टीकरण दिले. सुमारे पाऊणतासाच्या चर्चेनंतर सभागृहाने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. या अंदाजपत्रकात अपेक्षित जमा ५७८ कोटी ८७ लाख रुपये, तर अपेक्षित खर्च ५८७ कोटी ७८ लाख रुपये आहे. .वित्तीय तूट ८ कोटी ९१ लाख रुपये असून, ती विद्यापीठ निधीतील शिल्लकेतून भरून काढणार आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी एकूण २७ कोटी ७४ लाखांची तरतूद असून, ती देखभाल आणि विकासासाठीच्या तरतुदींच्या तुलनेत १६.६९ टक्क्यांनी अधिक आहे..Shivaji University : सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून सिनेट ‘धुमसली’; विद्यापीठ प्रशासनाची कोंडी, ‘सकाळ’च्या वृत्ताचा दाखला देत सदस्यांनी विचारला जाब.उपकरणे खरेदीसाठी ५ कोटी ८६ लाख, तर रस्ते तयार करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अंदाजपत्रकाबाबत अभिषेक मिठारी, विष्णू खाडे, मनोजकुमार पाटील, संजय परमणे आदींनी संशोधन, स्टार्टअपसाठी निधीची तरतूद वाढवावी. .पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीने हरित संकल्प मांडवा, अशा सूचना केल्या. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल. यावर्षीचे अंदाजपत्रक संशोधनाला चालना देणारे आणि विद्यार्थी केंद्रित असल्याचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी सांगितले..संशोधनासाठीच्या काही ठळक तरतुदीबुक्स अँड जर्नल्स खरेदी............................. २ कोटी ६५ लाखरिसर्च स्कीम........................................ २ कोटी ७५ लाखसंगणक प्रणाली विकास............................. ४ कोटी १४ लाखअधिविभाग, कॉलेजमधील संशोधन कार्यक्रम................... ८० लाख.प्रयोगशाळांतील खर्च............................... ९४ लाख ४१ हजारइतर पायाभूत सुविधा............................... १५ कोटी ७३ हजारविद्यार्थी सुविधांसाठी पाठबळशैक्षणिक व संशोधन कार्यासाठी...................... २ कोटी ६५ लाखपरदेशी विद्यार्थी सुविधांसाठी........................ ३० लाख १० हजारविद्यार्थी सुविधा केंद्र......................................... २ लाखएज्युकेशन टूर्स टू इंडस्ट्रीज.......................... १५ लाख ५४ हजारपीजी स्टुडंटस रिसर्च प्रमोशन स्कीम.......................... १० लाख.डीएसडब्ल्यूचे विविध कार्यक्रम...................... १ कोटी ६६ लाखदिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी............................... २ कोटी ८० लाखप्लागॅरिझिम रोखणे, पोस्ट डॉक्टोरेल फेलोशीप................ ५८ लाखइनोव्हेशन, इन्क्युबेशन सेंटर......................... २४ लाख ५२ हजारनवीन वसतिगृह उभारणी............................. २ कोटी ५० लाखआंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी........... १५ लाखविद्यापीठ मेरिट स्कॉलरशिप................................................६० लाख. अनियमितता असलेल्या कॉलेजवर कारवाई कराठरावांची केवळ नोंद घेतली असे उत्तर नको, तर त्याबाबतच्या कार्यवाहीची योग्य माहिती देण्याची मागणी संजय परमणे, श्वेता परुळेकर, धैर्यशील यादव, अभिजित कापसे, मनोज गुर्जर आदी सदस्यांनी केली. त्याबाबतची प्रशासनाची भूमिका प्रभारी कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी समर्पकपणे मांडली. राज्यस्तरीय नोकरी महामेळाव्याबाबत सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठाचे कौतुक केले. .अनियमितता, त्रुटी असलेल्या आणि मान्यताप्राप्त शिक्षक नसलेल्या कॉलेजवर कडक कारवाई करण्याची आग्रही मागणी प्रकाश कुंभार, डी. एन. पाटील आदी सदस्यांनी केली. विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ आणि २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील ६२ वा वार्षिक अहवाल सभागृहाने मान्य केला. विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाचा कुलसचिवांचा अहवाल स्वीकृत केला..फटकेबाजी अन् शेरोशायरीसुरुवातीपासून प्रभारी कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी अगदी खेळीमेळीत फटकेबाजी करत सभेचे कामकाज पुढे नेले. त्यामुळे चर्चेतील तणावाच्या स्थितीनंतरही सभागृहात हास्य फुलत राहिले. आवश्यक तिथे ढील देत, पाहिजे तिथे चाप लावत. कधी पुणेरी शालजोडी, तर कधी थेट समज देत त्यांनी कामकाजावर फुल्ल कंट्रोल राखले. अंदाजपत्रकावर मत मांडताना सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी शेरोशायरी सादर केली, तर मनोजकुमार पाटील यांनी हरित संकल्पाची कविता सादर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.