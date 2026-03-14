Shivaji University : विद्यापीठ कॅम्पसमधील ‘भूजल’ धोक्यात; सांडपाणी जमिनीत मुरविणे घातक, अधिसभा सदस्यांची प्रशासनाविरोधात नाराजी

कोल्हापूर : सांडपाणी, घातक कचऱ्याची यांत्रिक पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावली नाही, तर निर्सगसंपन्नता, जैवविविधतेने नटलेल्या शिवाजी विद्यापीठाच्या परिसरातील (कॅम्पस) भूजल धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. .निव्वळ सेफ्टिक टँकमध्ये सांडपाणी सोडून ते जमिनीत मुरविणे घातक ठरणारे असल्याचे सांगत अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकत्याच झालेल्या सिनेटमध्ये सदस्यांनी कॅम्पसमध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी, मैला, रासायनिक पदार्थांची कायद्याच्या तरतुदीनुसार यांत्रिक पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट करण्यात येते का?, आवश्यक परवाने प्राप्त केले आहेत का?, यांसह काही उपप्रश्नांवर प्रशासनाने दिलेली उत्तरे पाहून कॅम्पसवरील भूजल प्रदूषित होण्याची भीती व्यक्त केली आहे..Shivaji University : ठरलं! शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा क्लायमॅक्स जवळ; पाहा मुलाखतीसाठी कुणा-कुणाची नावे शॉर्टलिस्ट? 115 अर्ज, पण संधी फक्त 25 जणांना.विद्यापीठात दर दिवशी सुमारे चार लाख लिटर सांडपाणी तयार होते. यामध्ये प्रयोगशाळांतील घातक रसायनांचाही समावेश आहे. प्रयोगशाळांमधील रसायनांची विल्हेवाट लावण्याची उपाययोजना विद्यापीठाकडे नाही. त्यासाठी लागणारा ईटीपी म्हणजेच इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आजतागायत विद्यापीठाने बसविलेला नाही. अनेक पर्यावरणविषयक परवाने विद्यापीठाकडे नाहीत. यासह पर्यावरण नियमांचे विद्यापीठाने उल्लंघन केले आहे. रोज लाखो लिटर सांडपाणी कॅम्पसमधील जमिनीत मुरत असल्याने भूजल पातळी प्रदूषित होण्याचा धोका आहे. याचा दूरगामी परिणाम विद्यापीठाच्या पर्यावरणावर आणि एकूणच पंचगंगा खोऱ्यावर होणार असल्याचे अधिसभा सदस्य अमित जाधव यांनी सांगितले.विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र पर्यावरण शास्त्र विभाग आहे. प्रत्येक विद्याशाखेत पर्यावरण विषय शिकविला जातो आणि त्या विषयात उत्तीर्ण झाल्याशिवाय डिग्री मिळत नाही. पर्यावरणासंबंधी विद्यापीठांमध्ये सेमिनार होतात, व्याख्याने होतात. असे असताना, 'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान...' या उक्तीप्रमाणे विद्यापीठाने पर्यावरणासंबंधी नियम, कायदे धाब्यावर बसविणे योग्य नसल्याचे अधिसभा सदस्य ॲड. अभिषेक मिठारी यांनी सांगितले. सिनेटमध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने पर्यावरण कायद्यांप्रमाणे आवश्यक परवाने घेऊन त्यानुसार इटीपीसारख्या प्रक्रिया यंत्रणा उभारून आणि त्या कार्यान्वित करून विनाप्रक्रिया पाणी जमिनीत मुरू न देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुढील दोन महिन्यांत हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही, तर विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध नाइलाजाने कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशारा ॲड. मिठारी यांनी दिला.'प्रशासन पूर्णपणे खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध'प्रशासनाने आपल्या उत्तरांमध्ये सेप्टिक टॅंक असल्याबाबत सांगितले. पण, सेप्टिक टॅंक आणि एसटीपी यामध्ये फरक आहे. एसटीपी म्हणजे सिव्हिज ट्रीटमेंट प्लांट असून, ते याठिकाणी दिसत नाहीत. ज्या ठिकाणी दिसतात ते पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाहीत. तसेच कंपोस्ट यार्डही अनेक वर्षे बंद आहे. यावरून प्रशासन पूर्णपणे खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे अधिसभा सदस्य ॲड. अजित पाटील यांनी सांगितले.विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे धडे देणाऱ्या विद्यापीठातच पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणे योग्य नाही. यावरून कॅम्पसमध्ये तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तंत्रज्ञान अधिविभागाच्या मागील बाजूस रात्रीत चर खोदाई का केली?, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले नाही. कॅम्पसवर सांडपाणी, कचऱ्याने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ईटीपी, एसटीपी उभारणीसाठी प्रशासनाने अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली नाही. यापुढे अंदाजपत्रकात याबाबींचा विचार प्रशासनाने करावा.- ॲड. अभिजित कापसे, अधिसभा सदस्यराजाराम तलावातील जलप्रदूषणाच्या निमित्ताने विद्यापीठातील सर्व सांडपाणी, मैला, घनकचरा, घातक द्रव्य आणि कचऱ्याच्या व्यवस्थेबद्दल आढावा घेताना काही त्रुटी, उणिवा दिसून आल्या आहेत. त्या विज्ञान आणि कायदा यातील निकषांच्या आधारे दूर करणे आवश्यक आहे. याबाबतची कार्यवाही तातडीने करून पथदर्शी, मार्गदर्शक ठरेल, अशी व्यवस्था कार्यन्वित व्हावी.- उदय गायकवाड, सदस्य, उच्च न्यायालय नियुक्त पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रण समिती.