Shivaji University : ‘कंत्राटी’ कर्मचारी कमी, विद्यापीठाची मंदावली गती; तीन वेळा अर्ज मागवूनही पुरेसा प्रतिसाद नाही, प्रशासनासमोर मनुष्यबळाचा प्रश्न

कोल्हापूर : एकीकडे रोजगार मिळत नसल्याची तक्रार होत असताना दुसरीकडे शिवाजी विद्यापीठाने वर्षातून तीन वेळा अर्ज मागवूनही कंत्राटी कर्मचारी (डेलि वेजिस) मिळेना झाले आहेत. त्याने विविध विभाग आणि अधिविभागांमधील दैनंदिन कामाची गती मंदावली आहे, तर विद्यापीठ प्रशासनासमोर मनुष्यबळ उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे..शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती शासनाने २०१७ पासून केलेली नाही. यापूर्वी विद्यापीठ स्थापनेपासून रुजू झालेले कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. नव्याने भरती करता येत नसल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आधार घेणे सुरू केले..Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश.त्याची सुरुवात २०१८ मध्ये झाली. प्रारंभी या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४० ते ४५ पर्यंत होती. मात्र, वर्षागणिक ती वाढत जाऊन सध्या शंभरपर्यंत पोहोचली आहे. क्लार्क, शिपाई, कुली, प्रयोगशाळा सहायक, मदतनीस, वॉचमन आदी पदांची भरती अकरा महिन्यांच्या करारावर केली जाते..या कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी प्रशासनातील विभाग आणि विविध अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या अधिविभागांतील कार्यालयीन कामकाज चालत होते. पण, कोरोनानंतर या कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी होऊ लागले. .Teacher Recruitment: शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी नवीन नियम लागू! हजारो शिक्षकांची पदे रद्द होण्याची शक्यता; भरती धोक्यात?.त्यापूर्वी या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विद्यापीठाने वर्षातून एकदा अर्ज मागविल्यानंतर सातशेहून अधिक उमेदवारांचे अर्ज दाखल व्हायचे. मात्र, आता तीनवेळा अर्ज मागविल्यानंतर देखील अगदी शंभर-सव्वाशे अर्ज येत आहेत. .त्यातून निकषानुसार निवड होऊन प्रत्यक्ष रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अगदी ऐंशी ते नव्वदपर्यंत आहे. कमी मानधन, अकरा महिनेच काम या कारणांमुळे कंत्राटी तत्त्वावर काम करण्यास अनेकांनी पाठ फिरविल्याचे वास्तव आहे..कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत असल्याचे वास्तव आहे. कायमस्वरूपी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी सांगितले..मानधन वाढल्यास फरक पडेलसध्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ४०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यांना ईपीएफचा लाभ दिला जातो. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत हे मानधन परवडत नाही. विद्यापीठाऐवजी इतर ठिकाणी काम केल्यास प्रतिदिन ६०० ते ७०० रुपये मिळतात. .त्यामुळे विद्यापीठात काम करणे परवडत नसल्याचे यापूर्वी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. या कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रतिदिन किमान ६०० रुपये केल्यास त्याचा फरक पडेल आणि विद्यापीठात ते काम करण्यास येतील, असे वास्तव आहे. .शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आकडेवारीसध्या कार्यरत असलेले पूर्णवेळ कर्मचारी ........................ ३००कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी .................................... १००रिक्त असलेली पदे.....................................................३००.विद्यापीठ पातळीवर एनईपी अंमलबजावणीबाबत शासन एकीकडे सक्ती करते. मात्र, त्यातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वास्तव आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. तो कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी भरती शासनाने सुरू करावी. ही भरती होईपर्यंत डेलिवेजिस कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी.- मिलिंद भोसले,अध्यक्ष, शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघ.