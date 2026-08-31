Shivaji University GeM Purchase: प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये फेरबदल जीईएम खरेदी व्यवहारांची तपासणी सुरू; अंतर्गत लेखापरीक्षक करणार मार्गदर्शक सूचना

कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठातील जीईएम (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टलवरील खरेदी व्यवहारांच्या तपासणीला अनुसरून विद्यापीठ प्रशासनाच्या पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांत फेरबदल, खरेदी प्रक्रियेत यापुढे पाळावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचा समावेश आहे. .‘सकाळ’ ने २७ ऑगस्टच्या अंकात ‘जेम पोर्टलवरील खरेदी व्यवहार संशयास्पद’ हे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावर या विद्यापीठ प्रशासनाने या खरेदी व्यवहारांच्या तपासणीची गती वाढविली. प्रशासनाच्या निर्देशानुसार अंतर्गत लेखापरीक्षक अजित चौगुले यांनी विद्यापीठाच्या खरेदी प्रक्रियेत यापुढे पाळावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या सूचनांमध्ये खरेदी मर्यादेचे काटेकोर पालन, एकाच पुरवठादाराला वारंवार काम देण्यावर नियंत्रण, उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अनिवार्य करणे, खरेदी समितीच्या पूर्वमान्यतेविना कोणताही व्यवहार पुढे न नेणे यांचा समावेश असणार आहे. या सूचना लवकरच विद्यापीठ प्रशासनासमोर सादर केल्या जातील..Mohan Bhagwat Canada Visit : भारत 'महाशक्ती' की ‘विश्वगुरू’ ? कॅनडातील भाषणात मोहन भागवतांनी सांगितला भारतीय विचार.जीईएम पोर्टलवरील खरेदी व्यवहारांवर यापुढे प्रभावी व सातत्यपूर्ण देखरेख राहावी. तांत्रिक बाबींचे योग्य नियंत्रण व्हावे, या उद्देशाने संगणक केंद्राचे संचालक अभिजित रेडेकर यांच्याकडे जीईएम समन्वयक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे. या नियुक्तीमुळे खरेदी प्रक्रियेतील तांत्रिक आणि कार्यपद्धतीविषयक त्रुटी वेळीच निदर्शनास येऊन त्या दुरुस्त करणे शक्य होणार आहे..सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणीविद्यापीठाच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियमबद्धता आणि उत्तरदायित्व राखणे हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सुरू असलेली अंतर्गत तपासणी निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रशासकीय सहकार्य दिले जात आहे. भविष्यात त्रुटींना वाव राहू नये, यासाठी अंतर्गत लेखापरीक्षकांतर्फे तयार करण्यात येत असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची लवकरच काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. विद्यापीठाचा कारभार अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि उत्तरदायी करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांनी सांगितले.."सध्या नियुक्त केलेले अतिरिक्त कार्यभार हे तात्पुरत्या प्रशासकीय सोयीसाठी असून, यातून कोणत्याही अधिकाऱ्यावर पूर्वग्रह ठेवलेला नाही. अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल विहित मुदतीत प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल."- डॉ. आर. के. कामत, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पुन्हा जलप्रलयाचा धोका! भोटेकोसी नदी फुगली; ७८८ मृत्यू, तीन हजारांहून अधिक नागरिक बेपत्ता.वित्त व लेखा अधिकारी रजेवर, कार्यभारात बदलदरम्यान, वित्त व लेखाधिकारी सध्या रजेवर गेले आहेत. खरेदी विभागाशी संलग्न उपकुलसचिवांनी रजेवर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी प्रशासनाने उपकुलसचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दुर्गाली गायकवाड यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात सोपविला आहे. प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रजेमागील नेमकी कारणे अधिकृतपणे स्पष्ट केली नाहीत. मात्र, हा निर्णय नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे प्रशासनातून सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.