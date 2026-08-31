कोल्हापूर

Shivaji University GeM Purchase: प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये फेरबदल जीईएम खरेदी व्यवहारांची तपासणी सुरू; अंतर्गत लेखापरीक्षक करणार मार्गदर्शक सूचना

Administrative Responsibilities Reshuffled: शिवाजी विद्यापीठातील जीईएम पोर्टलवरील खरेदी व्यवहारांची अंतर्गत तपासणी सुरू असून प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांत फेरबदल करण्यात आले आहेत.
Shivaji University GeM Purchase

Shivaji University GeM Purchase

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठातील जीईएम (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टलवरील खरेदी व्यवहारांच्या तपासणीला अनुसरून विद्यापीठ प्रशासनाच्या पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांत फेरबदल, खरेदी प्रक्रियेत यापुढे पाळावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचा समावेश आहे.

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