कोल्हापूर

Shivaji University : विद्यार्थ्यांनी ऐकली सात प्रकारची शिट्टी; श्रीकांत काजवे यांचे सादरीकरण; विद्यापीठात संगीत-नाट्यशास्त्र अधिविभागात कार्यक्रम

Whistling Art : शिवाजी विद्यापीठ येथील संगीत व नाट्यशास्त्र अधिविभागात ‘शब्द-सूर’ कार्यक्रमात अनोख्या शीळ वादनाची मैफल रंगली. श्रीकांत काजवे यांनी सात प्रकारच्या शिट्टी वादनाचे प्रात्यक्षिक सादर करत विद्यार्थी आणि रसिकांना मंत्रमुग्ध केले.
Shivaji University,

Shivaji University,

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र अधिविभागाने घेतलेल्या ‘शब्द-सूर’ या कार्यक्रमात इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डस्‌चे विजेते श्रीकांत काजवे यांनी त्यांच्या अनोख्या शीळ वादनाने विद्यार्थी, श्रोत्यांना थक्क केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
art
Shivaji University
Program
kolhapur city

Related Stories

No stories found.