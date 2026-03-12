Shivaji University : सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून सिनेट ‘धुमसली’; विद्यापीठ प्रशासनाची कोंडी, ‘सकाळ’च्या वृत्ताचा दाखला देत सदस्यांनी विचारला जाब

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ कॅम्पसवरील सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून आज सिनेट (अधिसभा) तापली. या पाण्यासह घातक कचऱ्याची विल्हेवाट, आवश्यक परवाने, ईटीपी प्लँट आदींबाबत सिनेट सदस्यांच्या प्रश्न उपस्थित केले..‘सकाळ’मधील वृत्ताचा दाखला देत या सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले. त्यावर समाधानकारक उत्तरे देत आली नसल्याने विद्यापीठ प्रशासन कोंडीत सापडले. प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिनेट झाली. सचिवपदी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, तर प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव उपस्थित होत्या. .भाजी मंडईच्या इमारतीतील पाणी आटेना.या सभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य अभिषेक मिठारी यांनी विद्यापीठ परिसरात (कॅम्पस) निर्माण होणारे सांडपाणी, मैला, रासायनिक पदार्थांचे कायद्याच्या तरतुदीनुसार यांत्रिक पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट करण्यात येते का, आवश्यक परवाने प्राप्त केले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला. .त्यावर प्रशासनातर्फे डॉ. व्ही. एम. पाटील यांनी काही परवाने आहेत आणि काही नाहीत, असे उत्तर देताच अभिषेक यांनी नेमके उत्तर द्या, असे सांगत ईटीपी प्लँट आहे का आणि राजाराम तलावात पाणी जात नव्हते, तर मग ‘डीओटी’च्या मागील बाजूने दिवस-रात्र जेसीबीने चर खोदाईचे काम का सुरू आहे, अशी विचारणा केली. .Kolhpur Gokul : ‘गोकुळ’कडून संस्थांची यादी ‘दुग्ध’कडे; जूनमध्ये होणार मतदान .ॲड. अभिजित कापसे यांनी राजाराम तलावाच्या प्रदूषणप्रश्नी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि उजळाईवाडी ग्रामपंचायतीची नोटीस विद्यापीठाला आली आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. अमित जाधव यांनी विद्यापीठाकडून सांडपाणी, मैला सेफ्टिक टँकमध्ये सोडला जातो काय, एसटीपी प्लँट किती आणि ते कार्यान्वित आहेत काय, तर अमरसिंह रजपूत यांनी संबंधित प्रश्न न्यायिक आहे काय, अशी विचारणा केली..सदस्यांनी गांभीर्यपूर्वक उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी प्रशासन चांगलेच कोंडीत सापडले. त्यावर सांडपाणी, कचरा या प्रश्नी आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल, असे डॉ. गोसावी यांनी सांगितले. सांडपाणी प्रश्नी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची विद्यापीठाला नोटीस आली आहे. .ईटीपी प्लँट नाही; मात्र, सीटीपी प्लँट कार्यन्वित असून, त्यातील पाणी कॅम्पसवरील गार्डनिंगसाठी वापरत असल्याचे डॉ. शिंदे यांनी मांडले. कॅम्पसवरील सांडपाणी, घातक कचऱ्याने प्रदूषण होणार नाही, याची विद्यापीठाकडून दक्षता घेतली जाईल. .सध्या असलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यात येईल, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले. अजित पाटील यांनी हे सांडपाणी जमिनीवर सोडले जात काय आणि श्रीनिवास गायकवाड यांनी याबाबत नेमकी जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न उपस्थित केले. पण, त्यावर प्रशासन निरुत्तर झाले आणि त्यातच ‘एआय’बाबतच्या दुसऱ्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली. रात्रीत ‘जेसीबी’द्वारे चर खोदाईची.छायाचित्रेच सादरसांडपाण्याबाबतचा प्रश्न मांडताना अभिषेक यांनी राजाराम तलावाच्या प्रदूषणाबाबत ‘सकाळ’च्या २३ डिसेंबरच्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा दाखला दिला. विद्यापीठ प्रशासनाकडून रात्रीत जेसीबीद्वारे केल्या जाणाऱ्या चर खोदाईची छायाचित्रे आणि उजळाईवाडी ग्रामपंचायतीने प्रदूषणप्रश्नी विद्यापीठाला पाठविलेले पत्र आणि त्याला प्रशासनाने दिलेले लेखी उत्तराची प्रतही दाखविली. त्याने सभागृहातील सदस्य अवाक् झाले..प्रशासनाच्या उत्तरांमध्ये गंभीर विसंगतीसांडपाणी, घातक कचऱ्याच्या प्रश्नी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रश्नोत्तराच्या तासात दिलेल्या उत्तरांमध्ये अनेक गंभीर विसंगती आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन पाणी वापरातून तयार होणाऱ्या सांडपाण्याचा विचार केलेला नाही. चर खोदाईची प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. या सर्व बाबींची स्वतंत्र, उच्चस्तरीय चौकशी करावी, तत्काळ ईटीपी प्लॅंट उभारावा, कचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रीय प्रणाली निर्माण करण्याची मागणी अभिषेक यांनी निवेदनाद्वारे केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.