कोल्हापूर

Shivaji University : सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून सिनेट ‘धुमसली’; विद्यापीठ प्रशासनाची कोंडी, ‘सकाळ’च्या वृत्ताचा दाखला देत सदस्यांनी विचारला जाब

Sewage Issue : शिवाजी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील सांडपाणी आणि घातक कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावरून आज अधिसभेत मोठा वाद रंगला. सांडपाण्याची विल्हेवाट, आवश्यक परवाने आणि ईटीपी प्लँटबाबत सिनेट सदस्यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारत कठोर प्रश्न उपस्थित केले.
discussion on sewage disposal and environmental concerns

discussion on sewage disposal and environmental concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ कॅम्पसवरील सांडपाण्याच्या प्रश्नावरून आज सिनेट (अधिसभा) तापली. या पाण्यासह घातक कचऱ्याची विल्हेवाट, आवश्यक परवाने, ईटीपी प्लँट आदींबाबत सिनेट सदस्यांच्या प्रश्न उपस्थित केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
administration
pollution
Shivaji University
Solid waste management
Plastic pollution
e-waste
waste
Senate
Garbage Bins
industrial pollution control
health effects of pollution

Related Stories

No stories found.