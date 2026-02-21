कोल्हापूर

Shivaji University : विद्यापीठात उद्या भरणार नोकरी महामेळावा; आठ हजार जागांच्या भरतीसाठी होणार मुलाखती, १२५ कंपन्यांचा सहभाग

State-Level Job Fair : तरुणाईसाठी सुवर्णसंधी! शिवाजी विद्यापीठ येथे उद्या राज्यस्तरीय नोकरी महामेळावा भरत असून तब्बल आठ हजार जागांसाठी थेट मुलाखती होणार आहेत. १२५ हून अधिक नामांकित कंपन्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचा मध्यवर्ती रोजगार कक्ष, डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन आणि विद्यापीठ विकास मंच यांच्यातर्फे रविवारी (ता. २२) विद्यापीठात सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत राज्यस्तरीय नोकरी महामेळावा भरणार आहे.

