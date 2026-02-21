Shivaji University : विद्यापीठात उद्या भरणार नोकरी महामेळावा; आठ हजार जागांच्या भरतीसाठी होणार मुलाखती, १२५ कंपन्यांचा सहभाग

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचा मध्यवर्ती रोजगार कक्ष, डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन आणि विद्यापीठ विकास मंच यांच्यातर्फे रविवारी (ता. २२) विद्यापीठात सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत राज्यस्तरीय नोकरी महामेळावा भरणार आहे..उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सकाळी दहा वाजता या महामेळाव्याचे उद्घाटन होईल. यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार प्रमुख उपस्थित असतील, अशी माहिती प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..Education Loan: एज्युकेशन लोन कसा मिळतो? योग्य कॉलेज निवडल्यास मिळू शकतो मोठा आर्थिक फायदा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती. या महामेळाव्यात १२५ हून अधिक नामांकित राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा सहभाग निश्चित झाला असून, साधारण दहा हजार युवक, युवती उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वाणिज्य, विज्ञान, कला, कायदा, फार्मा, नर्सिंग तसेच इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना थेट मुलाखतीद्वारे रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत..उद्योगजगत, शैक्षणिक संस्था व विद्यार्थी यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्यासाठी हा मेळावा प्रभावी ठरणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. ‘आजपर्यंत या मेळाव्यासाठी विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरील लिंकद्वारे सुमारे ४५०० उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. .फक्त दहावी पास अन् Government Job! इस्त्रायलमध्ये नोकरीची संधी, १,६०० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, 'असा' करा अर्ज.जागेवर नोंदणी आणि थेट मुलाखतीसाठीही उमेदवार उपस्थित राहू शकतात’, असे मध्यवर्ती रोजगार कक्षाचे समन्वयक डॉ. सुभाष कोंबडे यांनी सांगितले. यावेळी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, विद्यापीठ विकास मंचचे स्वागत परुळेकर उपस्थित होते. आवश्यक कागदपत्रे.आठवीपासून पीएच.डी.पर्यंत अशी कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या, अनुभवी तसेच सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेशित अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतील..इच्छुक उमेदवारांनी नोकरी महामेळाव्यास उपस्थित राहात असताना सोबत आपला बायोडाटा, शैक्षणिक व अनुभवाच्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रतींचे किमान पाच संच आणि पासपोर्ट आकारातील छायाचित्रे सोबत ठेवावीत. एका उमेदवाराला जास्तीत जास्त तीन कंपन्यांसाठी मुलाखती देता येऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.