Shivaji University : ठरलं! शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा क्लायमॅक्स जवळ; पाहा मुलाखतीसाठी कुणा-कुणाची नावे शॉर्टलिस्ट? 115 अर्ज, पण संधी फक्त 25 जणांना

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोध समितीने ११५ अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेतून मुलाखतीसाठी २५ उमेदवारांची निवड (Shivaji University Kolhapur VC interview candidates) केली आहे. या उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया तीन आणि चार एप्रिल रोजी मुंबईत होणार आहे..या मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये विद्यापीठाच्या आजी-माजी प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, विभागप्रमुखांचा समावेश आहे. कुलगुरुपदासाठी इच्छुक असलेल्या सुमारे ११५ उमेदवारांनी शोध समितीकडे अर्ज दाखल केले होते..Jyotiba Chaitra Yatra 2026 : आता सासनकाठ्यांच्या उंचीवर येणार मर्यादा? नवा 'ड्रेस कोड'ही असणार? मानाची सासनकाठी मिरवताना 'हे' नियम पाळावेच लागणार!.या अर्जांच्या छाननीची प्रक्रिया ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजी या समितीने राबविली. त्यात शैक्षणिक पात्रता, संशोधनातील कामगिरी, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत दिलेले योगदान आदींची पाहणी, तपासणी केली. त्यातून समितीने २५ उमेदवारांची नावे मुलाखतीसाठी शॉर्टलिस्ट केली..त्यामध्ये होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत, शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, माजी प्र-कुलगुरू आणि डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. पी. एस. पाटील, माजी कुलसचिव आणि मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर..Government Stray Dog Policy : शिकवायचं की कुत्री मोजायची? आता भटक्या कुत्र्यांची जबाबदारी शिक्षकांवर? सरकारचा अजब फतवा, काय आहे नेमका प्लॅन?.तसेच शिवाजी विद्यापीठातील रसायनशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. एस. एस. चव्हाण, भौतिकशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. आर. जी. सोनकवडे, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. एस. एस. महाजन आदींच्या नावांचा समावेश आहे. त्यांना कुलगुरू शोध समितीकडून मुलाखतीच्या प्रक्रियेबाबतचे ई-मेल आज सायंकाळी प्राप्त झाले. त्यात मुलाखतीची तारीख आणि वेळ यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे..अंतिम मुलाखतीसाठी पाच जणांची होणार निवडज्या २५ उमेदवारांची नावे शॉर्टलिस्ट झाली आहेत, त्यांच्या मुलाखती कुलगुरू शोध समिती घेणार आहे. या मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून पाच उमेदवारांची नावे समितीकडून कुलपती तथा राज्यपालांकडे अंतिम मुलाखतीच्या प्रक्रियेसाठी सादर केली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.