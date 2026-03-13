कोल्हापूर

Shivaji University : ठरलं! शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा क्लायमॅक्स जवळ; पाहा मुलाखतीसाठी कुणा-कुणाची नावे शॉर्टलिस्ट? 115 अर्ज, पण संधी फक्त 25 जणांना

Shivaji University Vice Chancellor selection process : शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी ११५ अर्जांमधून २५ उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड करण्यात आली आहे. या उमेदवारांच्या मुलाखती तीन व चार एप्रिल रोजी मुंबईत होणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू शोध समितीने ११५ अर्जांच्या छाननी प्रक्रियेतून मुलाखतीसाठी २५ उमेदवारांची निवड (Shivaji University Kolhapur VC interview candidates) केली आहे. या उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया तीन आणि चार एप्रिल रोजी मुंबईत होणार आहे.

