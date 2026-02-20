कोल्हापूर

Kolhapur City : पन्हाळगडावरून निघालेली शिवज्योत, कोल्हापुरांच्या चौकात दुमदुमला जयघोष; बालमावळ्यांची थरारक शिववंदना

Shivjyot Rally & Shiv Janmotsav : भगव्या ध्वजांनी सजलेले रस्ते, पोवाड्यांच्या गजरात दुमदुमलेले वातावरण आणि बालमावळ्यांचा उसळलेला उत्साह. कोल्हापुरात आज अक्षरशः शिवकाळ अवतरल्याचा अनुभव नागरिकांनी घेतला.
Devotees and Bal Mavlas carry shivjyot

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : बालचमूंचा उत्साह, पोवाड्यांनी वातावरणात पेरलेली ऊर्जा अन् पायी काढलेल्या शिवज्योत फेरीने शहर परिसरात आज शिवकाळ अवतरला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व कसबा बावड्यातील भगव्या चौकात पहाटेपासूनच शिवप्रेमींची गर्दी उसळली. हातात भगवे ध्वज, डोक्यावर भगव्या टोप्या व मनात शिवभक्तीचा जागर घालत शिवजन्मकाळ सोहळा साजरा करण्यात आला.

Shiv Jayanti

