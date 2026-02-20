Kolhapur City : पन्हाळगडावरून निघालेली शिवज्योत, कोल्हापुरांच्या चौकात दुमदुमला जयघोष; बालमावळ्यांची थरारक शिववंदना

कोल्हापूर : बालचमूंचा उत्साह, पोवाड्यांनी वातावरणात पेरलेली ऊर्जा अन् पायी काढलेल्या शिवज्योत फेरीने शहर परिसरात आज शिवकाळ अवतरला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व कसबा बावड्यातील भगव्या चौकात पहाटेपासूनच शिवप्रेमींची गर्दी उसळली. हातात भगवे ध्वज, डोक्यावर भगव्या टोप्या व मनात शिवभक्तीचा जागर घालत शिवजन्मकाळ सोहळा साजरा करण्यात आला..‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ, जय शिवराय’ अशा घोषणा देत पहाटेपासूनच किल्ले पन्हाळगडावरून शिवज्योती ठिकठिकाणी रवाना झाल्या. छत्रपती शिवाजी पुलावरून शहरात प्रवेश करत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवरायांना मानवंदना देण्यासाठी त्या येत होत्या..-शिवजयंती.पहाटेपासूनच शिवाजी चौक बालचमूंसह विविध मंडळे, संस्था-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी गजबजला होता. शिवरायांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे पूजन केल्यानंतर शिवज्योत घेऊन बालचमू ठिकठिकाणी जात होता. बिंदू चौक, मिरजकर तिकटी, पापाची तिकटी, शाहूपुरी, उत्तरेश्वर पेठ, महाद्वार रोडवरून शिवज्योत घेऊन धावताना शिवप्रेमी दिसत होते..शाहीर तिलक पिराजीराव सरनाईक, बाबासो देशमुख, शाहीर चंद्रकांत माने यांच्या आवाजातील पोवाडे साउंड सिस्टिमवर लावले होते. सकाळी दहा वाजून दहा मिनिटांनी शिवजन्मकाळ सोहळा साजरा करण्यासाठी महिला पारंपरिक वेशभूषेत आल्या होत्या..Solapur Shiv Janmotsav: शिवजन्मोत्सव पाळणा सोहळ्याने सोलापूर शिवमय! महिला अन् तरुणी राजमाता जिजाऊ यांच्या वेशभूषेत; हजारो शिवप्रेमींची हजेरी...खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील शिवरायांच्या पुतळ्याचे पूजन झाले. महापौर रूपाराणी निकम, उपमहापौर अक्षय जरग, माजी आमदार जयश्री जाधव, विरोधी पक्षनेता राजेश लाटकर, नगरसेवक आदिल फरास, नगरसेविका निलांबरी साळोखे यांनी मानवंदना दिली..शुक्रवार पेठ व उत्तरेश्वर पेठेतील शिवाई ग्रुपच्या ५१ बाल मावळ्यांनी पारंपरिक वेशभूषेत शिववंदना दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, माजी महापौर आर. के. पोवार, मारुतराव कातवरे, ॲड. महादेव आडगुळे, माजी नगरसेवक ईश्वर परमार, मुस्लिम बोर्डिंगचे प्रशासक कादर मलबारी, शिवसेनेचे विजय देवणे, दिलीप पवार, माणिक मंडलिक, अशोक भंडारे, किशोर घाटगे, अरुण चोपदार, किसन कुऱ्हाडे, महादेव पाटील, अवधूत पाटील, दिलीप देसाई, अनिल घाटगे, किसन कल्याणकर उपस्थित होते. शहाजी तरुण मंडळाचे उदय शिंदे, फिरोज सरगूर, सलीम मुल्ला, संजय केसरकर, प्रसाद बुलबुले, हेमंत मेहंदळे, ऋषिकेश भुर्के, अभिमन्यू चौगुले, गणेश जाधव, विशाल तडस, सुधाकर पोलादे, अविनाश माने, पप्पू जाधव, प्रकाश पांढरे, शिवाजी यादव, मुकुंद कुरणे यांनी संयोजन केले.पारंपरिक वेशभूषेने वेधले लक्ष.सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या रामानंदनगर येथील शिवकालीन युद्धकला प्रशिक्षण केंद्रातील मुलींनी पारंपरिक वेशभूषेत शिवज्योत फेरी काढली. प्रतिष्ठानचे चीफ पेट्रन संभाजीराजे छत्रपती व संयोगिताराजे छत्रपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम झाला. .समीक्षा शेळके, सना शेख, दिव्या माळवी, जिया पिल्ले व शुभ्रा काटकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील शिवरायांच्या पुतळ्यास मानवंदना दिली. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष हेमंत साळोखे यांच्या हस्ते शिवज्योत प्रज्वलित करण्यात आली. बिंदू चौक, मिरजकर तिकटी, रेसकोर्स नाका, निर्माण चौक ते रामानंदनगर असा फेरीचा मार्ग होता. तन्वी पिल्ले, श्रुतिका मोरे यांच्या हस्ते शिवरायांच्या पुतळ्याचे पूजन झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.