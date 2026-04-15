Woman Love Relationship : सैराटपेक्षाही धक्कादायक! पतीला सोडून प्रियकरासोबत राहण्याचा निर्णय, घरच्यांनी विष पाजलं; मृतदेह जाळला अन्, कर्नाटक -महाराष्ट्र कनेक्शन

shocking killing case hukkeri : हुक्केरी तालुक्यातील नदिगुडी परिसरात कौटुंबिक प्रतिष्ठा आणि सामाजिक दबावाच्या नावाखाली घडलेल्या धक्कादायक 'ऑनर किलिंग' प्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. पतीला सोडून प्रियकरासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या २४ वर्षीय विवाहितेला कुटुंबीयांनी विष पाजून ठार मारल्याची आणि त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्रातील आरग या गावात मृतदेह स्मशानभूमीत जाळल्याची खळबळजनक घटना यमकनमर्डी पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे..या प्रकरणी पोलिसांनी मृत विवाहितेचा काका, सख्खा भाऊ आणि मेव्हणा अशा तिघांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांत प्रकाश भीमप्पा हेळवर (वय ४६), शानूर सदाशिव हेळवर (वय ३५) आणि कल्लाप्पा मायाप्पा हेळवर (वय ४०) यांचा समावेश आहे. सत्यव्वा संतोष हेळवर (२४) असे मृत विवाहितेचे नाव असून, ती हुक्केरी तालुक्यातील नदिगुडी परिसरातील रहिवासी आहे..सत्यव्वाचा विवाह रायबाग तालुक्यातील हणबरट्टी गावातील संतोष हेळवर याच्याशी झाला होता. विवाहानंतर तिचे नदिगुडी परिसरातील कृष्णा सहदेव पाटील याच्याशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले. तिने पतीपासून वेगळे होत प्रियकरासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२६ पासून बेळवडी गावात कोणाला काही न सांगता राहू लागले..Sangli domestic violence case : पत्नीच्या नाजूक प्रकरणाचा पतीला संशय, पतीने रागात पत्नीचा चेहरा, कपाळ, डोके फोडलं अन्; सांगलीत धक्कादायक प्रकार....१३ मार्च रोजी कुटुंबीयांनी सत्यव्वाचा शोध लावला. तिला महाराष्ट्रातील शिरोळ येथे काही दिवस ठेवले. कुटुंबीयांनी आपल्या समाजातील दुसऱ्या युवकासोबत विवाह करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, सत्यव्वाने प्रस्ताव फेटाळून लावला. यानंतर आरोपींचा संताप अनावर झाला. आरोपींनी सत्यव्वाला आरग परिसरात नेले. तेथे मध्यरात्री जबरदस्तीने विष पाजून तिचा खून केला. मृत्यू झाल्यानंतर कोणताही पुरावा शिल्लक राहू नये, या उद्देशाने आरोपींनी मृतदेह आरग येथील स्मशानभूमीत जाळून टाकला.