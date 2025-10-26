कोल्हापूर

Kolhapur Collector Office : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात शिक्षकाचा पेटवून घेण्याचा प्रयत्न, अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे तणाव

Shocking Incident In Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात एका शिक्षकाने स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली.
Kolhapur Collector Office

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात एका शिक्षकाने स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Teacher News : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बेकायदेशीरपणे बांधकाम पाडल्याचा आरोप करत बेनिक्रे (ता. कागल) येथील शिक्षक शंकरराव रामशे यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न रोखला. नंतर पोलिसांनी समज देऊन त्यांना सोडून दिले.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com