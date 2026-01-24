Sports Teachers Shortage : शाळांत खेळ हरवत चालले, विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात; क्रीडा शिक्षक नसण्याचा फटका

सचिन भोसले कोल्हापूर : जिल्ह्यात सध्या ७३४ माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ५०० क्रीडा शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, पवित्र पोर्टलवरून भरती होत असल्याने हवा तो तज्ज्ञ शिक्षक मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अन्य विषयाचे शिक्षकच विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षणाचे धडे देत आहेत. .याचा एकत्रित परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित शिस्त, खेळाची आवड आणि आरोग्यविषयक जाणीव निर्माण होत नाही. एकूणच उद्याचे भविष्य मोबाइलच्या तालावर नाचत आहे, अशी खंत अनेक जाणकार शिक्षकांनी शारीरिक शिक्षण दिनानिमित्त व्यक्त केली..शिस्तीच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये हिंसक वृत्ती, व्यसनाधीनता आणि मानसिक अस्थैर्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करून किंवा लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सर्वांगीण विद्यार्थी घडत नाही, तर शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी नियमित क्रीडा शिक्षण अत्यावश्यक आहे..Education News : विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? नाशिक विभागात ५८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची टंचाई.जिल्ह्यात सध्या ७३४ माध्यमिक अनुदानित शाळा असून, तेथे सुमारे ५०० हून अधिक शारीरिक शिक्षक कार्यरत आहे; परंतु या शाळांच्या तुलनेत ही संख्या अपुरी आहे. यापूर्वी २५० शिक्षकांमागे एक क्रीडा शिक्षक असे गणित होते. कालांतराने त्यात बदल होत गेल्याने त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर होत आहे..शारीरिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखितस्पर्धा परीक्षांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्तीला महत्त्व आहे. सैन्यदल, पोलिस, क्रीडा क्षेत्रासह विविध सेवांमध्ये शारीरिक क्षमता निवडीचा मुख्य आधार ठरत आहे. मात्र, शाळांमध्ये केवळ शारीरिक शिक्षणाचे (पीटी) तास घेऊन उद्दिष्ट साध्य होत नाही. .School Teachers : शिक्षण विभागाची आता नवीन नियमावली! शिक्षकांना करता येणार नाही विद्यार्थ्यांच्या रील; भेदभाव, मारहाण केल्यास शिक्षा.प्रशिक्षित समर्पित शारीरिक शिक्षक असले, तरच विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, शिस्त, नेतृत्वगुण आणि क्रीडावृत्ती निर्माण होते. हा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी संबंधित शिक्षकांची भरती होणे गरजेचे आहे. मात्र, पवित्र पोर्टलद्वारे होणाऱ्या भरतीतील उमेदवार संस्थाचालकांना पसंत नसल्याने अनेक शाळांमध्ये अन्य विषयाचे शिक्षकच पीटीचा तास घेत आहेत. .त्यामुळे उद्याचे भविष्य कसे घडणार, असा सवाल शिक्षकांतून विचारला जात आहे. शारीरिक शिक्षणच खेळाचा पाया आहे. अनेक शाळांमध्ये या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. शासनस्तरावर आपले विद्यार्थी, खेळाडू ऑलिंपिकपर्यंत पोहोचावेत यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’सारखे पथदर्शी प्रकल्प राबविले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अत्याधुनिक सुविधाही खेळाडूंसाठी विनाशुल्क दिल्या जात आहेत. त्यामुळे हा दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हायला हवा.- विद्या शिरस, जिल्हा क्रीडाधिकारी .जिल्ह्यात ६८०० अनुदानित शिक्षक आहेत. त्यापैकी सुमारे ५०० क्रीडा शिक्षक आहेत; परंतु विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार ही संख्या कमी आहे. अनेक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांअभावी खेळ शिकवले जातात. अनेक जुने खेळ कालबाह्य झाले आहेत. .संस्थाचालकही इतर विषयांना महत्त्व देत आहेत.परिणामी विद्यार्थ्यांचा खेळापेक्षा मोबाईलकडे कल वाढला आहे. त्यामुळे खऱ्या क्रीडा शिक्षकांना उद्याच्या भविष्याची चिंता लागून राहिली आहे. यावर एकत्रित येऊन विचार करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.- संदीप पाथरे, सचिव, कोल्हापूर जिल्हा .क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटना गेल्या कित्येक वर्षांपासून आमच्या शाळेचे नाव जिल्हा, राज्य नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवर फुटबॉल क्षेत्रात घेतले जाते. इतका हा खेळ विद्यार्थ्यांमध्ये भिनला आहे. यासाठी आम्ही जीवाचे रान करतो..सकाळी साडेपाच ते नऊ अशी वेळ खेळाडूंसाठी देतो; परंतु आज पवित्र पोर्टलद्वारे निवडले जाणारे शिक्षक केवळ पीटीचे तास घेऊन जबाबदारी झटकतात. त्याचा थेट परिणाम खेळाडू घडविण्यावर होत आहे. याचा विचार करून संस्था, सरकारने करावा.- प्रदीप साळोखे, क्रीडा शिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.