कोल्हापूर

Sports Teachers Shortage : शाळांत खेळ हरवत चालले, विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात; क्रीडा शिक्षक नसण्याचा फटका

Physical Education : शाळांमधील पीटी तास म्हणजे केवळ मैदानावर उभं राहणं एवढंच उरलं आहे का? क्रीडा शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे शारीरिक शिक्षणाचा मूळ उद्देशच हरवत चालला आहे.
Students attending a physical training session without a trained sports teacher.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सचिन भोसले

कोल्हापूर : जिल्ह्यात सध्या ७३४ माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ५०० क्रीडा शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, पवित्र पोर्टलवरून भरती होत असल्याने हवा तो तज्ज्ञ शिक्षक मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अन्य विषयाचे शिक्षकच विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षणाचे धडे देत आहेत.

