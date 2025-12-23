Silver Price Hike : चांदीच्या दरात दहा हजार रुपयांची, दरवाढ कमी होणार नाही तज्ज्ञांचा अंदाज

Gold Silver Prices : सोने आणि चांदीच्या दरातील वाढ सुरूच आहे. सोमवारी दरवाढीने पुन्हा उसळी घेतली. चांदीच्या दरात दहा हजार रुपयांची, तर सोन्याच्या दरामध्ये दोन हजार तीनशे रुपयांची वाढ झाली आहे. जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असल्याने आणि औद्योगिक क्षेत्रात चांदीचा वापर वाढत असल्याने त्यांच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे..कोल्हापूरच्या सराफ बाजारामध्ये शुक्रवारी (ता. १९) सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख ३५ हजार ७०० रुपये आणि चांदीचा प्रतिकिलो दर दोन लाख पाच हजार रुपये इतका होता. सोमवारी सोन्याचा दर एक लाख ३८ हजार रुपयांवर आणि चांदीचा दर दोन लाख १५ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. जोपर्यंत जागतिक पातळीवरील राजकीय आणि आर्थिक स्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत सोने, चांदीची दरवाढ कमी होणार नसल्याचे गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे..चांदीला तुलनेने कमी चढ-उतार असल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित पर्याय मानले जाते. मात्र, जागतिक बाजारातील हालचालींचा परिणाम भारतातील चांदीच्या दरांवरही होतो. जागतिक राजकीय घडामोडी तसेच विविध सरकारी धोरणांचा भारतातील चांदीच्या दरांवरही परिणाम होतो. कोणताही बदल जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकत असल्याने त्याचा थेट परिणाम चांदीच्या किमतींवर दिसून येतो..कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरमध्ये घसरण झाल्यास साधारणपणे चांदीच्या दरात वाढ होते. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर स्थिर असताना रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाले, तर भारतात चांदी महाग होण्याची शक्यता असते. सणासुदीच्या आणि लग्नसराईच्या काळात सोने व चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे त्यांच्या किमतींवर लक्षणीय परिणाम होतो..Gold Silver Price Hike : सोने-चांदी दराला कोणीतरी आवरा! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे नवा विक्रम.भारतामध्ये चांदीची किंमत सोन्याच्या तुलनेत कमी असली तरीही ती गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित पर्याय मानली जाते. सध्याच्या बाजारभावानुसार चांदीचे दागिने, भांडी, नाणी किंवा सिल्ले पुन्हा विक्री केल्यास चांगला परतावा मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.