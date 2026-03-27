Crime News : एजंट नेटवर्कवर धडक कारवाई; दोन महिलांसह सहा जण अटकेत

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये चालणाऱ्या गर्भलिंग निदान व गर्भपात केंद्रात पेशंट आणणाऱ्या सहा एजंटांना पोलिसांनी अटक केली. अटक केलेल्यांत दोन महिला व चार पुरुषांचा समावेश आहे. डॉ. युवराज पाटीलच्या चौकशीत ही नावे उघड झाली होती. कमिशन घेऊन पेशंट गाठून देणाऱ्या एजंटांनाही गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात येणार आहे..अधिक माहिती अशी, बीएचएमएस पदवी निलंबित होऊनही डॉ. युवराज पाटील याने बिद्री येथे गर्भलिंगनिदान व गर्भपात केंद्र चालवले होते. श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये चालणाऱ्या या केंद्रात कागल तालुक्यासह आसपासच्या तालुक्यातूनही पेशंट आणले जात होते. .Crime News : ४० हजारांत गर्भपात, २१ हजारांत गर्भलिंग निदान; बेकायदेशीर रॅकेटवर कारवाई.यासाठी एजंटांचे जाळेच कमिशनवर काम करत होते. मुख्य एजंट संभाजी शिंदे याला अटक झाली असून, आणखी सहा नावे निष्पन्न करून आज त्यांना अटक करण्यात आली. दोन हजारांपासून पाच हजारांपर्यंत कमिशन... गर्भलिंग निदान चाचणीसाठी डॉ. युवराज पाटील २१ हजार रुपये घ्यायचा, तर गर्भपात करून देण्यासाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम आकारली जात होती. गर्भलिंग निदानावेळी मुलगा असल्याचे समजल्यास जादाची रक्कमही घेतली जात होती. यातील दोन हजार रुपये ते पाच हजारांचे कमिशन एजंटांना दिले जात होते..स्थानिक गुन्हे शाखेने आवळला फास...डॉ. युवराज पाटील, संभाजी शिंदे या दोघांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांच्या कॉल डिटेल्स, दवाखान्यातून जप्त डायरीमधील नावांची खातरजमा केली जात होती. यातूनच दोन महिला, चार पुरुष एजंटांची नावे समोर आली. पोलिसांनी या सहाही संशयितांना गुरुवारी पकडून मुरगूड पोलिसांच्या ताब्यात दिले..Medical Racket : पेशंटमागे २ हजारांचे कमिशन; बिद्री गर्भलिंग निदान प्रकरणात ७-८ एजंट रडारवर, तपासाला वेग.