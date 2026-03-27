कोल्हापूर

Crime News : एजंट नेटवर्कवर धडक कारवाई; दोन महिलांसह सहा जण अटकेत

illegal network : पोलिसांनी मोठी कारवाई करत दोन महिलांसह सहा एजंटांना अटक केली असून या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे.
Police Arrest 

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये चालणाऱ्या गर्भलिंग निदान व गर्भपात केंद्रात पेशंट आणणाऱ्या सहा एजंटांना पोलिसांनी अटक केली. अटक केलेल्यांत दोन महिला व चार पुरुषांचा समावेश आहे. डॉ. युवराज पाटीलच्या चौकशीत ही नावे उघड झाली होती. कमिशन घेऊन पेशंट गाठून देणाऱ्या एजंटांनाही गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात येणार आहे.

