Smart Meter Maharashtra : स्मार्ट मीटरला विरोध करणाऱ्या ग्राहकाकडेच वीजचोरी उघड; शिरोळ तालुक्यात धक्कादायक प्रकार

Maharashtra Electricity News : स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्या दत्तवाड (ता. शिरोळ) येथील वीज ग्राहकाच्या घराची तपासणी केली असता तब्बल ५ हजार ९२४ युनिट वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले. महावितरणने संबंधित ग्राहकाकडून वीजचोरीची रक्कम व तडजोड आकार मिळून एकूण १ लाख ७४ हजार ६४० रुपये वसूल केले..बाबासाहेब नरसु सिदनाळे (रा. दत्तवाड) असे संबंधित ग्राहकाचे नाव आहे. सिदनाळे यांच्या मीटरवरील सरासरी वीज वापर ३० युनिटपेक्षा कमी होता. मात्र, त्यांच्याकडून स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध होत असल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले..घरातील वीज वापर आणि उपलब्ध उपकरणांचा प्राथमिक अंदाज घेतला असता प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा मीटरवरील नोंद कमी असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांना आला. त्यामुळे त्यांच्या घरातील वीज वापराची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान सिदनाळे यांनी सर्व्हिस वायरला अनधिकृत टॅपिंग करून वीजचोरी केल्याचे आढळून आले..Smart Meter Fire Uchgaon : उचगावमध्ये नवीन स्मार्ट मीटरने घेतला पेट; पहाटे घडलेल्या घटनेमुळे खळबळ, स्मार्ट मीटरच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह.महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी विचारणा केल्यानंतर सिदनाळे यांनी वीजचोरी केल्याचे मान्य केले. आजअखेर त्यांनी ५ हजार ९२४ युनिट वीजचोरी केल्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यापोटी १ लाख ६२ हजार ६४० रुपये वीजचोरीची रक्कम आणि १२ हजार रुपये तडजोड आकार असे एकूण १ लाख ७४ हजार ६४० रुपये निश्चित करण्यात आले. ही संपूर्ण रक्कम संबंधित ग्राहकाकडून वसूल करण्यात आली. ही कारवाई महावितरणच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आली, अशी माहिती अभियंता विजय आवटी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.