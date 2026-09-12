कोल्हापूर

Smart Meter Maharashtra : स्मार्ट मीटरला विरोध करणाऱ्या ग्राहकाकडेच वीजचोरी उघड; शिरोळ तालुक्यात धक्कादायक प्रकार

Electricity Theft Maharashtra : शिरोळ तालुक्यात स्मार्ट मीटरला विरोध करणाऱ्या ग्राहकाकडेच वीजचोरी उघडकीस आली. महावितरणच्या कारवाईत वीजचोरी समोर आली असून मोठी वसुली करण्यात आली.
Smart Meter Maharashtra Electricity Theft

Smart Meter Maharashtra Electricity Theft

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Electricity News : स्मार्ट मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्या दत्तवाड (ता. शिरोळ) येथील वीज ग्राहकाच्या घराची तपासणी केली असता तब्बल ५ हजार ९२४ युनिट वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले. महावितरणने संबंधित ग्राहकाकडून वीजचोरीची रक्कम व तडजोड आकार मिळून एकूण १ लाख ७४ हजार ६४० रुपये वसूल केले.

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