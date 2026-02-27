Kolhapur धावत्या स्पोर्टस् बाईकला आग; आगीवर नियंत्रण, व्यावसायिक कामत यांचे प्रसंगावधान

कोल्हापूर : दसरा चौकातून फोर्ड कॉर्नरला निघालेल्या स्पोर्टस् बाईकने अचानक पेट घेतला. दसरा चौकातील टायटन शोरूम समोरच दुचाकी सोडून चालक मदतीसाठी आरडाओरड करू लागला. इंजिनमधून धूर येऊ लागल्याने जवळ जाण्याची प्रत्येकाला भीती वाटत होती. .इतक्यात, टायटन तनिष्का शोरूमचे मालक प्रसाद कामत यांनी धाडस दाखवत त्यांच्या शोरूममधील डीसीपी (ड्राय केमिकल पावडर) सिलिंडरमधून फवारणी करीत अवघ्या काही मिनिटांत आग नियंत्रणात आणली. त्यांच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Premium|Ajit Pawar Political Career : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक उमदा नेता.दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास एक दुचाकीस्वार दसरा चौकाकडून आला. टायटन शोरूमसमोर त्याच्या दुचाकीतून धूर येताना त्याला समजले. इंजिनही गरम झाल्याने त्याने हातातून दुचाकी सोडली. .आगीवर नियंत्रण कसे मिळवावे हे समजत नसल्याने तो गोंधळून गेला. मदतीसाठी ओरडू लागला. मात्र, मदतीला कोणी आले नाही. टायटन तनिष्का शोरूमच्या समोर घडलेल्या प्रकाराची माहिती कर्मचाऱ्यांनी शोरूम मालक प्रसाद कामत यांना दिली. .Satara politics: खासदार उदयनराजे, मंत्री शिवेंद्रराजेंची खलबते! खेड, कोडोली, शेंद्रे, नागठाण्यासाठी उदयनराजे गट आग्रही, नेमकं काय ठरलं?.त्यांनी पुढाकार घेत शोरूममधील डीसीपी फायर इस्टिंगशर आणून पावडर केमिकलही फवारणी केली. अवघ्या काही मिनिटांतच आग आटोक्यात आली. शोरूम मालक कामत यांच्या सर्वच शोरूममध्ये आग शमविणारी अद्ययावत यंत्रणा आहे. .तसेच वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांनीही याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. आज घडलेल्या या प्रसंगावेळी ते स्वतः मदतीला पुढे धावून आल्याने दुचाकी चालकाने त्यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.