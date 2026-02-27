कोल्हापूर

Kolhapur धावत्या स्पोर्टस् बाईकला आग; आगीवर नियंत्रण, व्यावसायिक कामत यांचे प्रसंगावधान

Sports Bike : कोल्हापुरातील दसरा चौक परिसरात दुपारी अचानक धावत्या स्पोर्टस् बाईकने पेट घेतल्याने काही काळ खळबळ उडाली. टायटन तनिष्का शोरूम समोरच इंजिनमधून धूर निघू लागल्याने चालक घाबरला
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : दसरा चौकातून फोर्ड कॉर्नरला निघालेल्या स्पोर्टस् बाईकने अचानक पेट घेतला. दसरा चौकातील टायटन शोरूम समोरच दुचाकी सोडून चालक मदतीसाठी आरडाओरड करू लागला. इंजिनमधून धूर येऊ लागल्याने जवळ जाण्याची प्रत्येकाला भीती वाटत होती.

