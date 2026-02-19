Ichalkaranji SSC Exam : इचलकरंजी सज्ज दहावी परीक्षेसाठी! १६ केंद्रांवर ९,२११ विद्यार्थी आजमावणार नशीब

इचलकरंजी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेला शुक्रवारपासून (ता. २०) प्रारंभ होत आहे. इचलकरंजी व परिसरातील १६ केंद्रांवर ९ हजार २११ विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ४०६ विद्यार्थ्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे..इचलकरंजी केंद्रांतर्गत गोविंदराव हायस्कूल आणि डॉ. बापूजी साळुंखे हायस्कूल ही दोन कस्टडी केंद्रे निश्चित केली आहेत. या दोन्ही ठिकाणी प्रश्नपत्रिका संच कडक पोलिस बंदोबस्तात आज पोहोच केले. कस्टडी केंद्रांवर २४ तास पोलिस बंदोबस्त ठेवला असून, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: कॉपीमुक्तीसाठी आता ॲक्शन; दहावीचे उद्यापासून पेपर, १.९२ लाख विद्यार्थी, ६४३ केंद्रे सज्ज!.इचलकरंजी केंद्रांतर्गत गोविंदराव हायस्कूल, डॉ. बापूजी साळुंखे हायस्कूल, व्यंकटराव हायस्कूल, आंतरभारती विद्यालय, छत्रपती राजर्षी शाहू हायस्कूल, शहापूर हायस्कूल, कबनूर हायस्कूल, व्यंकटेश्वरा इंग्लिश हायस्कूल, हुपरी इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल लाट, न्यू इंग्लिश स्कूल रेंदाळ, एम. जी. शहा विद्यालय बाहुबली, रामराव इंगवले हायस्कूल हातकणंगले, दत्ताजीराव जाधव इंग्लिश स्कूल पट्टणकोडोली, सन्मती विद्यालय तारदाळ आणि महात्मा गांधी विद्यालय रुकडी आदी १६ केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. .दहावीची लेखी परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत होणार आहे. परीक्षेच्या गोपनियतेसाठी आणि कॉपीमुक्त वातावरणासाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. प्रत्येक केंद्रावर सहाय्यक परीक्षकांची नियुक्ती केली असून, प्रश्नपत्रिका वितरणापासून उत्तरपत्रिका संकलनापर्यंतची प्रक्रिया चित्रीकरणाद्वारे तपासली जाणार आहे. यंदाही सहायक परीक्षकांना मोबाईलचे ‘जीपीएस’ सुरू ठेवण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत..Exam: दहावी बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी विद्यालय, महाविद्यालय सज्ज; परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा,सुविधा आणि शिस्तीचा त्रिसूत्रीचा अवलंब.विद्यार्थ्यांनी सकाळी साडेदहापूर्वी परीक्षा केंद्रात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देता यावी, यासाठी केंद्रांवर आवश्यक सुविधा व योग्य नियोजन केले आहे. परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली असून, आवश्यक बारकोड स्टिकर्स, अत्यावश्यक उत्तरपत्रिका आणि इतर साहित्याचे वितरण केले आहे..‘कॉपीमुक्त’साठी कठोर उपाययोजनाकॉपीमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी दक्षता समितीमार्फत कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परीक्षा केंद्रांच्या १५० मीटर परिसरातील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल, पोलिस व शिक्षण विभागाची संयुक्त विशेष पथके तैनात केली आहेत. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अचानक तपासणी केली जाणार आहे..परीक्षार्थी इचलकरंजी केंद्रकस्टडी केंद्रे परीक्षार्थीडॉ. बापूजी साळुंखे हायस्कूल १० ६४७१गोविंदराव हायस्कूल ६ २७४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.