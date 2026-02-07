कोल्हापूर

Board Exam: विद्यार्थ्यांनो, घाबरू नका! बोर्डानेच दिले उत्तरपत्रिका लेखनाचे मार्गदर्शन,व्हिडिओमध्ये उघड

Kolhapur Board : बोर्ड परीक्षा जवळ आली की विद्यार्थ्यांच्या मनात अभ्यासाइतकाच ताणही वाढतो. मात्र, यंदा हा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळानेच पुढाकार घेतला आहे. उत्तरपत्रिका कशी लिहावी, वेळेचे नियोजन कसे करावे आणि शेवटच्या क्षणांत गुण कसे वाचवावेत याचे मार्गदर्शन
संतोष मिठारी
कोल्हापूर : बोर्डाची परीक्षा म्हटल्या की, विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात धास्ती आणि अभ्यासाचा प्रचंड ताण हे समीकरण ठरलेले असते. मात्र, यंदा ही भीती दूर करण्यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कोल्हापूर आणि कोकण विभागीय मंडळाने अभिनव प्रयोग राबवला आहे.

