Kolhapur Sewage : ‘सांडपाणी रोखा, राजाराम तलाव वाचवा’चा नारा; ९७ वर्षांचा ऐतिहासिक तलाव प्रदूषणाच्या विळख्यात

कोल्हापूर : दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी रोखा आणि ऐतिहासिक राजाराम तलाव वाचवा, अशी साद छत्रपती राजाराम तलाव जलतरण मंडळाच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी आज प्रभाग क्रमांक सतरामधील नगरसेवकांना घातली. तलावाचे प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीचे निवेदनही त्यांना दिले..जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेत जलतरण मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्यांनी सक्रिय योगदान दिले. या मोहिमेनंतर त्यांनी 'सांडपाणी रोखा, तलाव वाचवा', 'राजाराम तलाव प्रदूषण मुक्त झालाच पाहिजे', 'आपला राजाराम तलाव आपण वाचवूया' असे आवाहन करणारे फलक हातात घेत घोषणा दिल्या. त्यानंतर त्यांनी नगरसेवक प्रवीण केसरकर, सचिन शेंडे, शुभांगी पाटील, अर्चना बिरांजे यांना निवेदन दिले. त्यावेळी जलतरण मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश मोगणे यांनी तलाव परिसरातील मंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. .९७ वर्षांपासून जलसिंचनासाठी उपयोगी पडत असलेल्या या तलावाला प्रदूषणाचे ग्रहण लागले आहे. हनुमानगर आणि शिवाजी विद्यापीठ तंत्रज्ञान अधिविभागाच्या वसतिगृह परिसरातून येणारे सांडपाणी थेटपणे तलावात मिसळत आहे. त्यामुळे तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तलावाला लागलेले प्रदूषणाचे ग्रहण दूर करण्यासाठी मंडळाने 'सकाळ'च्या माध्यमातून लढा उभारला आहे. सांडपाणी रोखून तलाव वाचविण्यासाठी महापालिकेने योगदान द्यावे, अशी मागणी केली. .त्यावर याबाबत महापालिकेच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाईल. तलावाचा परिसर प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ राहण्यासाठी सहकार्य करण्याचे ग्वाही चारही नगरसेवकांनी दिली. यावेळी मराठा महासंघाचे शशिकांत पाटील, जलतरण मंडळाचे दिलीप गायकवाड, दिलीप पवार, मोहन पाटकर, कावजी कदम, बाबूराव जाधव आदी उपस्थित होते.