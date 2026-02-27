कोल्हापूर

Kolhapur Cleaning Cmpaign : अवघ्या अडीच तासांत दोन टन कचरा हटवला; पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा झळाळून निघाला!

Rajaram Bandhara : कसबा बावड्यातील राजाराम बंधारा परिसर आज अक्षरशः झळाळून निघाला. पंचगंगा नदी घाटावर साचलेला दोन टन कचरा अवघ्या अडीच तासांत हटवण्यात आला.
Volunteers and officials remove plastic

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पंचगंगा नदीघाटावरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला ते ज्येष्ठ नागरिक आज एकत्र आले आणि बघताबघता कचऱ्याने विद्रुप झालेला घाट स्वच्छ झाला.

