Kolhapur Cleaning Cmpaign : अवघ्या अडीच तासांत दोन टन कचरा हटवला; पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा झळाळून निघाला!

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीघाटावरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला ते ज्येष्ठ नागरिक आज एकत्र आले आणि बघताबघता कचऱ्याने विद्रुप झालेला घाट स्वच्छ झाला. .प्लास्टिक पिशव्या, देवतांच्या प्रतिमांच्या फ्रेमस, कुजलेले नारळ गोळा करून ते पोत्यात भरण्यात आले. स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी सकाळी सात वाजण्यापूर्वीच स्वयंसेवक, कार्यकर्ते घाटावर आले होते..Indrayani River Pollution: इंद्रायणी प्रदूषणास जबाबदार कंपन्यांवर कारवाई करणार; महापौर रवी लांडगे यांचा इशारा!.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आपदा मित्रांनी दोन बोटींतून नदीतील कचरा काठावर आणण्याचे काम केले. सुमारे चाळीस आपदा मित्र येथे स्वच्छता करत होते..पुरातून वाहून आलेल्या झाडांच्या फांद्या प्रवाहात अडकल्या होत्या. त्याही तेथून हटविण्यात आल्या. राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांसह महिलांनी सर्व कचरा एकत्रित करत घाट स्वच्छ केला. .Panchaganga River : पंचगंगेच्या पात्रात जलपर्णीचा विळखा; काळपट रंगाचे पाणी, जलचरांना धोक्याची शक्यता.गिर्यारोहक अन्वी घाटगे हिने तिच्या आई-वडिलांसमवेत मोहिमेत सहभाग नोंदविला. राजाराम बंधारा नदी घाट चकचकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.