Kolhpaur Sugar : साखरेचे दर गडगडले, कारखानदारांपुढे संकट; शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवरही टांगती तलवार

कोल्हापूर : बाजारातील साखरेची घटलेली मागणी, निर्यात साखरेला मिळणारा कमी दर आणि यावर्षी वाढलेले उत्पादन यामुळे साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल २५० ते ३०० रुपयांची घसरण झाली आहे..साखरेचे दर अचानक गडगडल्याने कारखानदार चिंतेत असून, ठरलेल्या वेळेत उसाची एफआरपी देणे कारखानदारांसमोर मोठे आव्हान असेल. दरम्यान, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल ४२ रुपये करणे, इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आणि यावर्षीच्या हंगामात आणखी पाच लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देणे या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे कारखानदारांचे मत आहे..यावर्षीच्या साखर हंगामासाठी उसाची एफआरपी १०.२५ उताऱ्यासाठी प्रतिटन ३५०० रुपये जाहीर करण्यात आली. हंगाम सुरू झाल्यानंतर बाजारातील साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३८०० रुपये होता. बाजारातील साखरेचा दर आणि कारखाना लवकर सुरू व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे अनेक कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा प्रतिटन १५० ते २०० रुपये जादा जाहीर केले. .पण, आता हंगाम मध्यावर आल्यानंतर साखरेचे दर अचानक गडगडून प्रतिटन ३५०० ते ३५५० रुपये खाली आले. त्याचा परिणाम कारखान्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीवर होणार आहे. १४ दिवसांत ही रक्कम देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. .पण, साखर उतरल्याने ही मुदत पाळताना कारखानदारांना तारेवरची कसरत करावी लागेल. शेवटच्या टप्प्यात तुटणाऱ्या उसाचे पैसे तर लांबणीवर पडण्याची भीतीही आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यावर्षी साखर उत्पादन जास्त होणार आहे. .पण, पुढील दोन महिने कोणताही मोठा सण नाही. थंडीमुळे शीतपेयांसह आईस्क्रिमची मागणीही घटली आहे. त्यामुळे बाजारातील साखरेची मागणी घटली आहे. निर्यात साखरेचा कोटा जाहीर केला, पण हा दरही परवडणारा नाही. .दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझीलची साखर असेपर्यंत भारतीय साखरेला मागणी नसते. त्याचाही परिणाम देशांतर्गत साखर दरावर झाला आहे. इथेनॉलची मागणी आहे, पण त्यालाही अपेक्षित दर नाही, अशी स्थिती आहे. या सर्व कारणांचा परिणामही साखर दरावर झाल्याचे बोलले जाते. .केंद्राकडून मागणी बेदखल साखरेचा किमान विक्री दर सर्वप्रथम ७ जून २०१८ रोजी प्रतिक्विंटल २९०० रुपये असा निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी यात प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करून तो ३१०० रुपये करण्यात आला. गेल्या सात वर्षांत या दरात वाढ नाही. .इथेनॉल दर वाढीचीही मागणी सरकारकडे करण्यात आली, पण त्याकडेही दुर्लक्ष आहे. साखर उद्योगासमोरील या अडचणी अनेकदा सरकारदरबारी मांडल्या, पण त्या केंद्र सरकारकडून बेदखल करण्यात आल्या आहेत. या धोरणाचाही उद्योगावर परिणाम होत आहे..साखरेचा घसरलेला दर चिंताजनक आहे. यावर सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करून मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा कारखान्यांसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. किंबहुना शेवटच्या टप्प्यात तुटलेल्या उसाचे पैसे देणेही कारखानदारांना शक्य होणार नाही. तसे झाले तर हा उद्योग अडचणीत येऊ शकतो.- विजय औताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक.