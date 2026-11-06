Raju Shetti: ६१ तासांनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन मागे; उसाला ४,२०० रुपयांपर्यंत दर

उसाच्या दरावरून पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर सुरू असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चक्काजाम आंदोलन अखेर ६१ तासांनंतर स्थगित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत साखर कारखानदारांनी दिलेला सुधारित दराचा प्रस्ताव संघटनेने मान्य केला. त्यानंतर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी किणी टोलनाक्यावर आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शनिवारी पुकारण्यात आलेला कोल्हापूर बंदही मागे घेण्यात आला आहे..उसाच्या दरासाठी काय ठरले?जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार प्रकाश आवाडे आणि साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. या बैठकीत उसाच्या दराबाबत सुधारित प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३,९०० रुपये पहिली उचल दिली जाणार आहे. गळीत हंगाम संपल्यानंतर प्रतिटन आणखी १०० रुपये दिले जातील. तसेच साखरेला प्रतिटन ४,५०० रुपये दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २०० रुपये देण्यात येणार आहेत.या तीन टप्प्यांतील दरानुसार शेतकऱ्यांना उसासाठी प्रतिटन एकूण ४,२०० रुपयांपर्यंत रक्कम मिळू शकते. कारखानदारांनी मांडलेला हा प्रस्ताव स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने स्वीकारला..राजू शेट्टींची आंदोलन स्थगितीची घोषणाबैठकीतील निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी किणी टोलनाक्यावर जमलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांची संमती घेतल्यानंतर त्यांनी ६१ तासांपासून सुरू असलेले चक्काजाम आंदोलन स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले. तोडगा निघाल्याने शनिवारी पुकारलेला कोल्हापूर जिल्हा बंदही मागे घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होणारया आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या अनेक किलोमीटर लांब रांगा लागल्या होत्या. दूध, भाजीपाला आणि एसटी बसची वाहतूकही प्रभावित झाली होती. आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या तोडग्यानंतर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्याचा मार्गही सुकर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.