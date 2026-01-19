Hatkangale ZP : राजू शेट्टींची रणशिंग फुंकली घोषणा, ‘धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती’चा एल्गार; स्वाभिमानी महाविकास आघाडीत सामील

हातकणंगले : तालुक्यातील ११ जिल्हा परिषद व २२ पंचायत समितीच्या जागा काँग्रेस , शेतकरी संघटना, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीसह सर्वच घटक पक्षांना एकत्रित घेऊन महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मोठ्या ताकतीने निवडणूक लढविणार असून, धनशक्ती विरोधात जनशक्ती असा हा लढा असेल असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हातकणंगले काँग्रेस कमिटीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले..माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, ‘तालुक्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचा बोजवारा उडालेला आहे. शिक्षण व आरोग्य विभागाची व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून स्वतःच्या मालकीच्या खासगी शाळांना मोठे करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. .Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.चोकाक ते अंकली दरम्यानच्या महामार्गाचा तिढा सुटला असला तरी अन्यायकारी शक्तीपीठ मार्गाला आमचा विरोध कायमच असेल. यासह अन्य मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाऊ. माजी आमदार राजू आवळे म्हणाले, ‘वंचित बहुजन आघाडीशी चर्चा करून जागा वाटपाचा तिढा लवकरच सोडवून उमेदवारी जाहीर केली जाईल. .तरी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी सर्वच घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे. आम्ही सत्तेत नसलो तरी लढण्याची जिद्द सर्वांनी ठेवावी’ पत्रकार परिषदेस शिवसेना जिल्हा प्रमुख नामदेव गिरी, भगवान जाधव, उत्तम पाटील, बाजीराव पाटील, सात्तापा भबान, धनाजी पाटील, आप्पासो एडके, संपत पोवार, यांच्या सह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ठाकरे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Sindhudurg ZP : जिल्हा परिषद निवडणुकीत देवगडात मोठी चुरस; आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणे बदलली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.