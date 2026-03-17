Kolhapur Swarseva : चला, भवानी मंडपात, ‘स्वरसेवा’ मैफलीला...; विराज व श्रीनिवास जोशी यांचा उद्या स्वराभिषेक

कोल्हापूर : 'सकाळ' माध्यम समूहाच्या वतीने गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला बुधवारी (ता. १८) 'स्वरसेवा' ही मैफल रंगणार आहे. भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी यांचे नातू, किराणा घराण्याचे प्रसिद्ध युवा गायक विराज जोशी हे वडील श्रीनिवास जोशी यांच्यासमवेत ही मैफल सजविणार आहेत..दरम्यान, करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई, श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या साक्षीने ऐतिहासिक भवानी मंडपात सायंकाळी साडेसहाला ही मैफल होणार आहे. मैफलीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन 'सकाळ' परिवाराने केले आहे. .Kolhapur Swarseva Concert : 'सकाळ'तर्फे बुधवारी रंगणार 'स्वरसेवा' मैफल; गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला विराज व श्रीनिवास जोशी यांचा स्वराभिषेक.नववर्षाचे स्वागत आणि 'सकाळ'ची सांगीतिक मैफल ही एक परंपराच आहे. हीच परंपरा यंदा विराज जोशी पुढे नेणार आहेत. ते किराणा घराण्याचे प्रसिद्ध हिंदुस्थानी युवा शास्त्रीय गायक आहेत. वडील श्रीनिवास जोशी यांच्याकडून संगीताचे शिक्षण घेतले असून, अनेक प्रतिष्ठित व्यासपीठांवर त्यांनी कला सादर केली आहे. .त्यांना २०२३ चा प्रतिष्ठित 'सामापा युवा रत्न सन्मान' मिळाला असून, वयाच्या सहाव्या वर्षापासून त्यांनी सवाई गंधर्व महोत्सवात भाग घेण्यास सुरुवात केली. कर्नाटक सरकारकडून 'बसवराज राजगुरू युवा प्रशास्ती' पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे. .हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन, भक्ती संगीत आणि 'बियॉन्ड बंदिश' यासारख्या उपक्रमांद्वारे ते अभिजात भारतीय संगीताचा प्रसार करत आहेत. पं. भीमसेन जोशी यांच्या गायनाचे केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात अजूनही मोठ्या संख्येने चाहते आहेत. विराज त्यांचाच वारसा पुढे चालवत असून, साहजिकच त्यांची ही मैफल साऱ्यांनाच नववर्षासाठी टवटवीत ऊर्जा देणार आहे..'सकाळ' वाचक वर्गणीदारांसाठी...'सकाळ'च्या वाचक वर्गणीदार योजनेंतर्गत ही मैफल होत असून, शास्त्रीय गायनासह भक्ती संगीताचा अनोखा मिलाफ यानिमित्ताने अनुभवायला मिळणार आहे. या मैफलीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नवीन योजनेत सहभागी होण्यासाठी अजूनही संधी असून, नोंदणी झाली नसेल तर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नवीन वर्गणीदार योजनेत सहभागी होता येणार आहे..'स्वरसेवा' मैफलकुठे - ऐतिहासिक भवानी मंडपकधी - बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसहा वाजतामैफलीसाठी सर्वांना मोफत प्रवेश असेल. पण, इआसनक्षमता मर्यादित असल्याने प्रवेश अग्रक्रमानुसार दिला जाणार आहे.अधिक माहितीसाठी संपर्क ः ९१३०४४६५६६, ९५५२५८१९१८.