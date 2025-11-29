कोल्हापूर

Gadhinglaj Politics : ‘दडपशाहीचा खेळ गडहिंग्लजमध्ये चालत नाही; मतदारच विरोधकांना हद्दपार करतील’ स्वाती कोरींचा जोरदार इशारा

Swati Kori Claims Voters : शहरातील मतदार सूज्ञ आहे. आजपर्यंत गडहिंग्लजमध्ये दांडगाई त्यांनी चालू दिलेली नाही. येथे दडपशाही चालत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : ‘शहरातील मतदार सूज्ञ आहे. आजपर्यंत गडहिंग्लजमध्ये दांडगाई त्यांनी चालू दिलेली नाही. येथे दडपशाही चालत नाही. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत विरोधकांकडून सर्वच प्रभागांत सुरू असलेल्या दडपशाही आणि दांडगाईचा प्रकार मतदारच खंबीरपणे उधळून लावतील’, असा विश्वास महायुतीच्या नेत्या तथा माजी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी व्यक्त केला.

