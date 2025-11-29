Gadhinglaj Politics : ‘दडपशाहीचा खेळ गडहिंग्लजमध्ये चालत नाही; मतदारच विरोधकांना हद्दपार करतील’ स्वाती कोरींचा जोरदार इशारा

गडहिंग्लज : ‘शहरातील मतदार सूज्ञ आहे. आजपर्यंत गडहिंग्लजमध्ये दांडगाई त्यांनी चालू दिलेली नाही. येथे दडपशाही चालत नाही. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत विरोधकांकडून सर्वच प्रभागांत सुरू असलेल्या दडपशाही आणि दांडगाईचा प्रकार मतदारच खंबीरपणे उधळून लावतील’, असा विश्वास महायुतीच्या नेत्या तथा माजी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी व्यक्त केला..जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रभाग पाचमध्ये काढण्यात आलेल्या प्रचार फेरीप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या फेरीत गांधीनगर व प्रभागातील नागरिक, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..Kolhapur politics : मतदार यादीतील गोंधळ, सुनावणी पुढे ढकलली… महापालिका निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग; इच्छुकांमध्ये चिंता वाढली.कोरी म्हणाल्या, ‘जनता दलाची सत्ता असताना केवळ शहराच्या विकासाचाच अभ्यास करून महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले. राज्य व केंद्रात सत्ता नसतानाही कोट्यवधींचा निधी आणून आतापर्यंत शाश्वत विकास केला आहे. विकासाबाबत जनतेची दिशाभूल करून खोट्या गप्पा मारण्यात विरोधक गुंग आहेत.’.प्रचार फेरीत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार गंगाधर हिरेमठ, नगरसेवक उमेदवार नितीन देसाई, सुनील शिंदे, शशिकांत मोहिते, राजन जाधव, संदीप सावरतकर, दीपक कित्तूरकर, अभिजित झळके, सुनील देसाई, किरण कापसे, महेश घुगरे आदी सहभागी झाले..Kolhapur Politics : दिवसा नियोजन, रात्री जोडण्या; चंदगडच्या गल्लीगल्लीत निवडणूक तापवणारी गुप्त राजकीय व्यूहरचना!.जनता त्यांना ओळखून आहे...कोरी म्हणाल्या, ‘पंधरा वर्षे राज्याच्या सत्तेत व दीडशे कोटींचा विकास केल्याचे सांगणाऱ्यांनी शहराचे महत्त्वाचे असलेले सांडपाणी प्रकल्प, रिंगरोड, नाट्यगृह या निधीतून का झाले नाहीत, याचे उत्तर द्यावे. शहरातील दीडशे कोटींचा विकास जनतेला त्यांनी आधी दाखवावा, मगच आमच्यावर टक्केवारीचे आरोप करावेत. संजय मंडलिकांनी मंजूर करून आणलेल्या सुधारीत पाणी योजनेचे श्रेय लाटणाऱ्यांना जनता चांगलीच ओळखून आहे. त्यांना या निवडणुकीत मतदार त्यांची जागा दाखवतील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.