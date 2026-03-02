Hupari Sabha : लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करावा; आमदार टी. राजासिंह : हुपरीत हिंदू राष्ट्र जागृती सभा

हुपरी : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व धर्मांचा आदर करण्याची शिकवण दिली आहे. मात्र, सध्या लव्ह जिहाद, लॅन्ड जिहाद आणि अन्याय-अत्याचाराच्या घटना पाहता सर्वांनी हिंदू म्हणून एकत्र येण्याची गरज आहे,’ .असे प्रतिपादन श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष, तेलंगणाचे आमदार टी. राजासिंह यांनी येथे केले. लव्ह जिहादविरोधी कायदा महाराष्ट्र सरकारने लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. हिंदू जनजागृती समितीतर्फे येथील हुतात्मा स्मारक मैदानावर आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृती सभेत ते बोलत होते. .Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.सभेस सनातन संस्थेच्या स्वाती खाडे, छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट, गजानन महाजन, विठ्ठलतात्या पाटील, उद्योगपती राजेंद्र शेटे, भाजपचे मंडल अध्यक्ष सुभाष गोटखिंडे, दिनकरराव ससे, नितीन काकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..राजासिंह म्हणाले, ‘देशात हिंदूंची घटती संख्या पाहता येत्या काही वर्षांत कठीण परिस्थिती येऊ पाहत आहे. हिंदूंच्या कत्तली, जबरदस्तीने धर्मांतरे करणारा टिपू सुलतान आमचा आदर्श होऊच शकत नाही..Raj Chaudhary: शिवचरित्र समजून घेण्यासाठी गड-कोटांचे दर्शन आवश्यक : क्रीडा भारतीचे अखिल भारतीय महामंत्री राज चौधरी.मात्र, दुर्दैवाने त्याची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करण्याचा निषेधार्ह प्रकार घडत आहे. योगी सरकारने ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादविरोधी कायदा केला आहे, तसा कायदा महाराष्ट्र सरकारने प्रत्यक्षात लागू करावा. ’.स्वाती खाडे म्हणाल्या, ‘तथाकथित पुरोगामी आणि साम्यवाद्यांकडून सनातनविरोधी षड्यंत्र रचले जात असून, साधकांना नाहक त्रास दिला जात आहे. गुगलवर ‘सनातन’ या शब्दाचा सर्च ४०० टक्क्यांनी वाढला आहे. .हे हिंदू राष्ट्र होण्याकडे चालल्याचे द्योतक आहे.’ ‘धर्मावर आधारित भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होते, तर भारत हिंदू राष्ट्र का नाही’, असा सवाल सुनील घनवट यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.