Hupari Sabha : लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करावा; आमदार टी. राजासिंह : हुपरीत हिंदू राष्ट्र जागृती सभा

Love Jihad Law : हुपरी येथे आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृती सभेत तेलंगणाचे आमदार टी. राजासिंह यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याची जोरदार मागणी केली. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत हिंदूंनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
सकाळ वृत्तसेवा
हुपरी : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व धर्मांचा आदर करण्याची शिकवण दिली आहे. मात्र, सध्या लव्ह जिहाद, लॅन्ड जिहाद आणि अन्याय-अत्याचाराच्या घटना पाहता सर्वांनी हिंदू म्हणून एकत्र येण्याची गरज आहे,’

